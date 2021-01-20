أمانة الجوف تبدأ تنفيذ مشروعات درء أخطار السيول في سكاكا

تغطي بعض الأحياء التابعة للمدينة بقيمة ٤.٦٧١.٠٠ ريال

بدأت وكالة التشغيل والصيانة بأمانة منطقة الجوف في تنفيذ عدد من المشاريع التي تعزِّز وتدعم شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول ودرء أخطارها في بعض الأحياء التابعة لمدينة سكاكا بقيمة ٤.٦٧١.٠٠ ريال.

وتشمل المشروعات، مشروع تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار والسيول من شعيب العاذر والذي يتمثل في تمديد مواسير بقطر ٨٠٠ مللي بطول ٩٠٠ متر وتمديد مواسير بقطر ٥٠٠ مللي بطول ٢٢٠٠ متر.

وتتضمن كذلك مشروع تمديد شبكات لتصريف مياه الأمطار والسيول بتسعة مواقع متفرقة بمدينة سكاكا ويشمل تمديد مواسير بقطر ٥٠٠ مللي بطول ٢٧٠٠ متر وتمديد مواسير مثقبة لتخفيض منسوب المياه السطحية بقطر ٥٠٠ مللي وطول ٤٠٠ متر، ويبلغ إجمالي القنوات المنفذة بالمشروع ٦٢٠٠ متر طولي.

وقال وكيل التشغيل والصيانة بأمانة منطقة الجوف المهندس أحمد العيسى: هذه المشاريع ستعزز من فعالية وكفاءة منظومة حماية المدينة من مخاطر السيول، كما تأتي استكمالاً لمشاريع السيول بالأمانة واستمراراً لخطط الأمانة في تعزيز البنية التحتية لمشاريع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بمنطقة الجوف.

وأضاف: مدينة سكاكا تحتوي على شبكة ضخمة من قنوات وعبّارات التصريف التي تمتد لعدد من الكيلو مترات تحت الأرض، وهي تحظى بعناية بالغة من قبل الأمانة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع التي ما زالت تحت التنفيذ، والتي سيكون لها مردود كبير عند اكتمالها في تطوير شبكات تصريف السيول بالمنطقة في ظل توجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، والدعم اللامحدود من وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في وزيرها ماجد الحقيل، ومتابعة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان.