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"المزيد" محافظًا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني و"القاضي" نائبًا لوزير الرياضة

بأمر الملك.. إعفاء "النفيسي" وتعيين "الفيصل" رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين

"المزيد" يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظًا "للأمن السيبراني"

أكد مواصلة العمل لبناء القطاع بشقَّيْه الاقتصادي والأمني وبمختلف أبعاده المحلية والدولية

رفع المهندس ماجد بن محمد المزيد الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه محافظًا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير.

وعبَّر المزيد عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية الغالية داعيًا الله العلي القدير أن يكون عند حُسن ظن ولاة الأمر، وأن يمده ومنسوبي الهيئة بالعون والتوفيق لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله - وتنمية منظومة الأمن السيبراني في هذا الوطن الغالي.

وثمّن الدكتور المزيد الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة - أيدها الله - لقطاع الأمن السيبراني منذ إنشاء الهيئة بصفتها الجهة المختصة في السعودية بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه، وتأسيس الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) ذراع الهيئة التقنية؛ ما جعل هذا القطاع الحيوي أنموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم، نال الإشادة الدولية، وحصد المراتب المتقدمة في المؤشرات العالمية، كان آخرها حصول السعودية على المرتبة الثانية عالميًّا والمركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2020م.

وأكد أن الهيئة ستواصل -بعون الله- عملها تحت إشراف مجلس إدارتها لبناء قطاع الأمن السيبراني بشقَّيْه الاقتصادي والأمني، وبمختلف أبعاده المحلية والدولية، وبالاستناد إلى رؤية السعودية 2030 وممكناتها ومستهدفاتها.

وشغل المهندس ماجد المزيد عددًا من المناصب الإشرافية خلال السنوات الماضية، كان آخرها نائب المحافظ لقطاع التعاون الدولي بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وسبق ذلك توليه منصب نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التقنية والبنية التحتية، ومن ثم قطاع الاتصالات، وأسهم في تطوير العديد من السياسات والتنظيمات في مجال الأمن السيبراني ومجال التقنية، مع تمثيله الوطن على الساحة الدولية؛ إذ يترأس معاليه منذ عام 2009م فريق عمل مجلس وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعني بقضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت، وشغل منصب ممثل السعودية في مجلس إدارة الوكالة خلال الفترة من 2018 2020م، وانتُخب نائبًا لرئيس لجنة تسخير العلوم والتكنولوجيا لأغراض التنمية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة لعام 2014 2015م.


ويحمل المهندس المزيد درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ميزوري للعلوم والتقنية (MS&T)، ودرجة الماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة واشنطن في سانت لويس (WUSTL)، وهو خريج كلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT) بعد إتمامه عددًا من البرامج التنفيذية في تطوير القيادة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المزيد" يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظًا "للأمن السيبراني"
سبق

رفع المهندس ماجد بن محمد المزيد الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه محافظًا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير.

وعبَّر المزيد عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية الغالية داعيًا الله العلي القدير أن يكون عند حُسن ظن ولاة الأمر، وأن يمده ومنسوبي الهيئة بالعون والتوفيق لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله - وتنمية منظومة الأمن السيبراني في هذا الوطن الغالي.

وثمّن الدكتور المزيد الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة - أيدها الله - لقطاع الأمن السيبراني منذ إنشاء الهيئة بصفتها الجهة المختصة في السعودية بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه، وتأسيس الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) ذراع الهيئة التقنية؛ ما جعل هذا القطاع الحيوي أنموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم، نال الإشادة الدولية، وحصد المراتب المتقدمة في المؤشرات العالمية، كان آخرها حصول السعودية على المرتبة الثانية عالميًّا والمركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2020م.

وأكد أن الهيئة ستواصل -بعون الله- عملها تحت إشراف مجلس إدارتها لبناء قطاع الأمن السيبراني بشقَّيْه الاقتصادي والأمني، وبمختلف أبعاده المحلية والدولية، وبالاستناد إلى رؤية السعودية 2030 وممكناتها ومستهدفاتها.

وشغل المهندس ماجد المزيد عددًا من المناصب الإشرافية خلال السنوات الماضية، كان آخرها نائب المحافظ لقطاع التعاون الدولي بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وسبق ذلك توليه منصب نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التقنية والبنية التحتية، ومن ثم قطاع الاتصالات، وأسهم في تطوير العديد من السياسات والتنظيمات في مجال الأمن السيبراني ومجال التقنية، مع تمثيله الوطن على الساحة الدولية؛ إذ يترأس معاليه منذ عام 2009م فريق عمل مجلس وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعني بقضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت، وشغل منصب ممثل السعودية في مجلس إدارة الوكالة خلال الفترة من 2018 2020م، وانتُخب نائبًا لرئيس لجنة تسخير العلوم والتكنولوجيا لأغراض التنمية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة لعام 2014 2015م.


ويحمل المهندس المزيد درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ميزوري للعلوم والتقنية (MS&T)، ودرجة الماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة واشنطن في سانت لويس (WUSTL)، وهو خريج كلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT) بعد إتمامه عددًا من البرامج التنفيذية في تطوير القيادة.

12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
11:25 PM

"المزيد" يشكر القيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظًا "للأمن السيبراني"

أكد مواصلة العمل لبناء القطاع بشقَّيْه الاقتصادي والأمني وبمختلف أبعاده المحلية والدولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع المهندس ماجد بن محمد المزيد الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه محافظًا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير.

وعبَّر المزيد عن فخره واعتزازه بالثقة الملكية الغالية داعيًا الله العلي القدير أن يكون عند حُسن ظن ولاة الأمر، وأن يمده ومنسوبي الهيئة بالعون والتوفيق لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - حفظها الله - وتنمية منظومة الأمن السيبراني في هذا الوطن الغالي.

وثمّن الدكتور المزيد الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة - أيدها الله - لقطاع الأمن السيبراني منذ إنشاء الهيئة بصفتها الجهة المختصة في السعودية بالأمن السيبراني، والمرجع الوطني في شؤونه، وتأسيس الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت) ذراع الهيئة التقنية؛ ما جعل هذا القطاع الحيوي أنموذجًا ناجحًا ورائدًا في العالم، نال الإشادة الدولية، وحصد المراتب المتقدمة في المؤشرات العالمية، كان آخرها حصول السعودية على المرتبة الثانية عالميًّا والمركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2020م.

وأكد أن الهيئة ستواصل -بعون الله- عملها تحت إشراف مجلس إدارتها لبناء قطاع الأمن السيبراني بشقَّيْه الاقتصادي والأمني، وبمختلف أبعاده المحلية والدولية، وبالاستناد إلى رؤية السعودية 2030 وممكناتها ومستهدفاتها.

وشغل المهندس ماجد المزيد عددًا من المناصب الإشرافية خلال السنوات الماضية، كان آخرها نائب المحافظ لقطاع التعاون الدولي بالهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وسبق ذلك توليه منصب نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التقنية والبنية التحتية، ومن ثم قطاع الاتصالات، وأسهم في تطوير العديد من السياسات والتنظيمات في مجال الأمن السيبراني ومجال التقنية، مع تمثيله الوطن على الساحة الدولية؛ إذ يترأس معاليه منذ عام 2009م فريق عمل مجلس وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المعني بقضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت، وشغل منصب ممثل السعودية في مجلس إدارة الوكالة خلال الفترة من 2018 2020م، وانتُخب نائبًا لرئيس لجنة تسخير العلوم والتكنولوجيا لأغراض التنمية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة لعام 2014 2015م.


ويحمل المهندس المزيد درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة ميزوري للعلوم والتقنية (MS&T)، ودرجة الماجستير في الإدارة الهندسية من جامعة واشنطن في سانت لويس (WUSTL)، وهو خريج كلية سلون للإدارة في معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT) بعد إتمامه عددًا من البرامج التنفيذية في تطوير القيادة.

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