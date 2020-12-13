النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 139 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 202 خلال الـ24 ساعة الماضية

"العدل": منصة "نافذ" تقدم خدماتها لـ100 ألف مستفيد

الرياض تصدرت أكثر المدن استخدامًا عبر الشركات أو الأفراد

استطاعت منصة "نافذ" nafith.sa التابعة لوزارة العدل؛ خدمة العديد من الأفراد والمنشآت من خلال خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونيًا، بعد أن استفاد منها نحو 100 ألف مستفيد.
وتفيد آخر إحصائية صادرة عن المنصة الشهر الماضي، أن بوابتها استقبلت آلاف المستفيدين، وبلغ عدد السندات الصادرة من الشركات والأفراد أكثر من 160 ألف سند.
وتصدرت مدينة الرياض أكثر المدن استخدامًا للمنصة سواء كان ذلك عبر الشركات أو الأفراد، بينما احتلت جدة ثانيًا، وجاءت مكة المكرمة ثالثًا في استخدام الشركات للمنصة، والدمام أيضًا ثالثًا في استخدام الأفراد لمنصة "نافذ".
تتيح منصة نافذ إمكانية إنشاء وتسجيل ورقة السند لأمر بأركانها المعتمدة حسب نظام الأوراق التجارية إلكترونياً، حيث يتعهد فيها المدين بدفع مبلغ معين في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع عليه للدائن، ويتم من أطراف الورقة التجارية من خلال التوثيق الإلكتروني المعتمد، وعملت أخيراً على تدشين خدمتي سداد السندات، والتنفيذ الرضائي، تمهيداً لتوسيع دائرة الاستفادة من الخدمة.
وتتميز منصة "نافذ" بأنها توفر بيئة وقائية رقمية على سوق سندات التنفيذ، تحفظ حقوق الأطراف من العبث، كما تضمن اكتمال متطلبات السندات، وسرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه من خلال الربط مع محاكم التنفيذ، إلى جانب إسهامها في زيادة موثوقية السندات، وعدم استغلالها بما يخالف النظام.
وتمكن المنصة من مراجعة سندات التنفيذ إلكترونيًا، إضافة إلى رفع جودة الخدمة عبر تسجيلها في المنصة وحفظها من التلف والضياع، وتقليل منازعات التنفيذ المرتبطة بادعاء تزوير السند التنفيذي، إلى جانب تحفيز السداد من خلال الإشعار المبكر للمدين، قبل تحويل السند إلى المحكمة.
وتعد منصة "نافذ" من المشاريع التي تقوم بإشراك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، وهي إحدى أهم مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني المحقق لرؤية 2030 للارتقاء بجودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للأفراد من مواطنين ومقيمين والمنشآت المسجلة في المملكة، وذلك بتيسير تعاملاتهم مع المؤسسات المالية والتنفيذ القضائي إلكترونيًا.
يذكر أن معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني دشن منصة نافذ الإلكترونية في أبريل 2020، وتتيح المنصة للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً في بيئة آمنة وموثوقة.

وزارة العدل منصة نافذ

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العدل": منصة "نافذ" تقدم خدماتها لـ100 ألف مستفيد
سبق

استطاعت منصة "نافذ" nafith.sa التابعة لوزارة العدل؛ خدمة العديد من الأفراد والمنشآت من خلال خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونيًا، بعد أن استفاد منها نحو 100 ألف مستفيد.
وتفيد آخر إحصائية صادرة عن المنصة الشهر الماضي، أن بوابتها استقبلت آلاف المستفيدين، وبلغ عدد السندات الصادرة من الشركات والأفراد أكثر من 160 ألف سند.
وتصدرت مدينة الرياض أكثر المدن استخدامًا للمنصة سواء كان ذلك عبر الشركات أو الأفراد، بينما احتلت جدة ثانيًا، وجاءت مكة المكرمة ثالثًا في استخدام الشركات للمنصة، والدمام أيضًا ثالثًا في استخدام الأفراد لمنصة "نافذ".
تتيح منصة نافذ إمكانية إنشاء وتسجيل ورقة السند لأمر بأركانها المعتمدة حسب نظام الأوراق التجارية إلكترونياً، حيث يتعهد فيها المدين بدفع مبلغ معين في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع عليه للدائن، ويتم من أطراف الورقة التجارية من خلال التوثيق الإلكتروني المعتمد، وعملت أخيراً على تدشين خدمتي سداد السندات، والتنفيذ الرضائي، تمهيداً لتوسيع دائرة الاستفادة من الخدمة.
وتتميز منصة "نافذ" بأنها توفر بيئة وقائية رقمية على سوق سندات التنفيذ، تحفظ حقوق الأطراف من العبث، كما تضمن اكتمال متطلبات السندات، وسرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه من خلال الربط مع محاكم التنفيذ، إلى جانب إسهامها في زيادة موثوقية السندات، وعدم استغلالها بما يخالف النظام.
وتمكن المنصة من مراجعة سندات التنفيذ إلكترونيًا، إضافة إلى رفع جودة الخدمة عبر تسجيلها في المنصة وحفظها من التلف والضياع، وتقليل منازعات التنفيذ المرتبطة بادعاء تزوير السند التنفيذي، إلى جانب تحفيز السداد من خلال الإشعار المبكر للمدين، قبل تحويل السند إلى المحكمة.
وتعد منصة "نافذ" من المشاريع التي تقوم بإشراك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، وهي إحدى أهم مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني المحقق لرؤية 2030 للارتقاء بجودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للأفراد من مواطنين ومقيمين والمنشآت المسجلة في المملكة، وذلك بتيسير تعاملاتهم مع المؤسسات المالية والتنفيذ القضائي إلكترونيًا.
يذكر أن معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني دشن منصة نافذ الإلكترونية في أبريل 2020، وتتيح المنصة للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً في بيئة آمنة وموثوقة.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
04:17 PM

"العدل": منصة "نافذ" تقدم خدماتها لـ100 ألف مستفيد

الرياض تصدرت أكثر المدن استخدامًا عبر الشركات أو الأفراد

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
275

استطاعت منصة "نافذ" nafith.sa التابعة لوزارة العدل؛ خدمة العديد من الأفراد والمنشآت من خلال خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونيًا، بعد أن استفاد منها نحو 100 ألف مستفيد.
وتفيد آخر إحصائية صادرة عن المنصة الشهر الماضي، أن بوابتها استقبلت آلاف المستفيدين، وبلغ عدد السندات الصادرة من الشركات والأفراد أكثر من 160 ألف سند.
وتصدرت مدينة الرياض أكثر المدن استخدامًا للمنصة سواء كان ذلك عبر الشركات أو الأفراد، بينما احتلت جدة ثانيًا، وجاءت مكة المكرمة ثالثًا في استخدام الشركات للمنصة، والدمام أيضًا ثالثًا في استخدام الأفراد لمنصة "نافذ".
تتيح منصة نافذ إمكانية إنشاء وتسجيل ورقة السند لأمر بأركانها المعتمدة حسب نظام الأوراق التجارية إلكترونياً، حيث يتعهد فيها المدين بدفع مبلغ معين في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع عليه للدائن، ويتم من أطراف الورقة التجارية من خلال التوثيق الإلكتروني المعتمد، وعملت أخيراً على تدشين خدمتي سداد السندات، والتنفيذ الرضائي، تمهيداً لتوسيع دائرة الاستفادة من الخدمة.
وتتميز منصة "نافذ" بأنها توفر بيئة وقائية رقمية على سوق سندات التنفيذ، تحفظ حقوق الأطراف من العبث، كما تضمن اكتمال متطلبات السندات، وسرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه من خلال الربط مع محاكم التنفيذ، إلى جانب إسهامها في زيادة موثوقية السندات، وعدم استغلالها بما يخالف النظام.
وتمكن المنصة من مراجعة سندات التنفيذ إلكترونيًا، إضافة إلى رفع جودة الخدمة عبر تسجيلها في المنصة وحفظها من التلف والضياع، وتقليل منازعات التنفيذ المرتبطة بادعاء تزوير السند التنفيذي، إلى جانب تحفيز السداد من خلال الإشعار المبكر للمدين، قبل تحويل السند إلى المحكمة.
وتعد منصة "نافذ" من المشاريع التي تقوم بإشراك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، وهي إحدى أهم مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني المحقق لرؤية 2030 للارتقاء بجودة الخدمات الإلكترونية المقدمة للأفراد من مواطنين ومقيمين والمنشآت المسجلة في المملكة، وذلك بتيسير تعاملاتهم مع المؤسسات المالية والتنفيذ القضائي إلكترونيًا.
يذكر أن معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني دشن منصة نافذ الإلكترونية في أبريل 2020، وتتيح المنصة للأفراد والمنشآت خدمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً في بيئة آمنة وموثوقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,556
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,533
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,483
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,006

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة