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بعد ساعات من العمل.. "نقل عسير" يعيد الحركة لعقبتَي شعار وضلع

"الشراري" يدعو لتوخي الحذر بسبب هطول الأمطار

أنهى "نقل عسير" صيانة عقبتَي شعار وضلع بعد رفع الانهيارات التي سقطت، وتم استئناف الحركة المرورية في العقبتَين.

وأهاب مدير نقل عسير، المهندس مطلق الشراري، بعابري العقبتين لتوخي الحذر والحيطة نظرًا لاستمرار هطول الأمطار، ووجود أعمال صيانة على الطريق.


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بعد ساعات من العمل.. "نقل عسير" يعيد الحركة لعقبتَي شعار وضلع
سبق

أنهى "نقل عسير" صيانة عقبتَي شعار وضلع بعد رفع الانهيارات التي سقطت، وتم استئناف الحركة المرورية في العقبتَين.

وأهاب مدير نقل عسير، المهندس مطلق الشراري، بعابري العقبتين لتوخي الحذر والحيطة نظرًا لاستمرار هطول الأمطار، ووجود أعمال صيانة على الطريق.


04 أغسطس 2020 - 14 ذو الحجة 1441
08:51 PM

بعد ساعات من العمل.. "نقل عسير" يعيد الحركة لعقبتَي شعار وضلع

"الشراري" يدعو لتوخي الحذر بسبب هطول الأمطار

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عبدالعزيز الشهري - عسير
0
7,843

أنهى "نقل عسير" صيانة عقبتَي شعار وضلع بعد رفع الانهيارات التي سقطت، وتم استئناف الحركة المرورية في العقبتَين.

وأهاب مدير نقل عسير، المهندس مطلق الشراري، بعابري العقبتين لتوخي الحذر والحيطة نظرًا لاستمرار هطول الأمطار، ووجود أعمال صيانة على الطريق.


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