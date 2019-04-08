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الجيش اليمني يفكك متفجرات زرعها الحوثيون وسط الأحياء السكنية في الدريهمي

الميليشيا استهدفت مواقعه في الحديدة

فككت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، عبوات ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية جنوبي محافظة الحديدة.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن ميليشيا الحوثي زرعت تلك العبوات في مزارع المواطنين والأحياء السكنية، بمديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، قبل دحرها على يد الجيش الوطني.

في السياق نفسه، استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم مواقع متفرقة لقوات الجيش الوطني في محافظة الحديدة.

وأفاد "سبتمبر نت" بأن ميليشيا الحوثي، قصفت بمختلف أنواع الأسلحة، مواقع الجيش في مديرية الدريهمي، كما استهدفت بالأسلحة الرشاشة مواقع الجيش الوطني شرقي المدينة، في خرق سافر جديد لهدنة الحديدة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يفكك متفجرات زرعها الحوثيون وسط الأحياء السكنية في الدريهمي
سبق

فككت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، عبوات ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية جنوبي محافظة الحديدة.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن ميليشيا الحوثي زرعت تلك العبوات في مزارع المواطنين والأحياء السكنية، بمديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، قبل دحرها على يد الجيش الوطني.

في السياق نفسه، استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم مواقع متفرقة لقوات الجيش الوطني في محافظة الحديدة.

وأفاد "سبتمبر نت" بأن ميليشيا الحوثي، قصفت بمختلف أنواع الأسلحة، مواقع الجيش في مديرية الدريهمي، كما استهدفت بالأسلحة الرشاشة مواقع الجيش الوطني شرقي المدينة، في خرق سافر جديد لهدنة الحديدة.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
07:05 PM

الجيش اليمني يفكك متفجرات زرعها الحوثيون وسط الأحياء السكنية في الدريهمي

الميليشيا استهدفت مواقعه في الحديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فككت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (الاثنين)، عبوات ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية جنوبي محافظة الحديدة.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن ميليشيا الحوثي زرعت تلك العبوات في مزارع المواطنين والأحياء السكنية، بمديرية الدريهمي جنوبي الحديدة، قبل دحرها على يد الجيش الوطني.

في السياق نفسه، استهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم مواقع متفرقة لقوات الجيش الوطني في محافظة الحديدة.

وأفاد "سبتمبر نت" بأن ميليشيا الحوثي، قصفت بمختلف أنواع الأسلحة، مواقع الجيش في مديرية الدريهمي، كما استهدفت بالأسلحة الرشاشة مواقع الجيش الوطني شرقي المدينة، في خرق سافر جديد لهدنة الحديدة.

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