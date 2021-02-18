النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 371 خلال الـ24 ساعة الماضية

"مخدوم وأنت في بيتك".. مبادرة تضع "أمانة مكة" ثالثة على مستوى الخليج

حصلت على المركز الثالث في جائزة أفضل المبادرات ضمن القطاع البلدي

حازت أمانة العاصمة المقدسة على المركز الثالث لجائزة أفضل المبادرات في القطاع البلدي على مستوى الخليج العربي؛ لمشاركتها بمبادرة "مخدوم وانت في بيتك" والتي تخدم العملاء دون الحاجة للحضور إلى مقر الأمانة أو البلديات لمتابعة المعاملات في ظل أزمة "كورونا".

وتوجت أمانة العاصمة المقدسة بالجائزة البرونزية لفئة تجربة العميل في وقت الأزمات، المقدمة من جائزة الخليج لتجربة العميل على مستوى الخليج العربي، وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات الأمانة الحافل بالنجاحات في جميع المجالات.

وأعرب وكيل الأمين للبلديات، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز للارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز منظومة التميز.

وأكد دعم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتوجيهات أمين العاصمة المقدسة الرامية إلى مواصلة الجهود وتطوير الخدمات كافة وتحقيق التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، لتكون الأمانة في المقدمة دائماً من خلال تبني أحدث الحلول والخدمات التقنية.

وذكر "الزايدي" أن المبادرة جاءت لتعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، واستمرار خدمات الأمانة دون توقف.

وأشار إلى تنفيذ حزمة من المبادرات النوعية والتجارب المميزة لعموم المستفيدين من خلال المنصات الحديثة والتقنيات الموجهة، للتعرف على تجربة العملاء وتقديم الخدمات البلدية بشكل أفضل ومواكب لطموح الأمانة وتطلعات رؤية المملكة 2030.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"مخدوم وأنت في بيتك".. مبادرة تضع "أمانة مكة" ثالثة على مستوى الخليج
سبق

حازت أمانة العاصمة المقدسة على المركز الثالث لجائزة أفضل المبادرات في القطاع البلدي على مستوى الخليج العربي؛ لمشاركتها بمبادرة "مخدوم وانت في بيتك" والتي تخدم العملاء دون الحاجة للحضور إلى مقر الأمانة أو البلديات لمتابعة المعاملات في ظل أزمة "كورونا".

وتوجت أمانة العاصمة المقدسة بالجائزة البرونزية لفئة تجربة العميل في وقت الأزمات، المقدمة من جائزة الخليج لتجربة العميل على مستوى الخليج العربي، وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات الأمانة الحافل بالنجاحات في جميع المجالات.

وأعرب وكيل الأمين للبلديات، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز للارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز منظومة التميز.

وأكد دعم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتوجيهات أمين العاصمة المقدسة الرامية إلى مواصلة الجهود وتطوير الخدمات كافة وتحقيق التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، لتكون الأمانة في المقدمة دائماً من خلال تبني أحدث الحلول والخدمات التقنية.

وذكر "الزايدي" أن المبادرة جاءت لتعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، واستمرار خدمات الأمانة دون توقف.

وأشار إلى تنفيذ حزمة من المبادرات النوعية والتجارب المميزة لعموم المستفيدين من خلال المنصات الحديثة والتقنيات الموجهة، للتعرف على تجربة العملاء وتقديم الخدمات البلدية بشكل أفضل ومواكب لطموح الأمانة وتطلعات رؤية المملكة 2030.

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
04:00 PM

"مخدوم وأنت في بيتك".. مبادرة تضع "أمانة مكة" ثالثة على مستوى الخليج

حصلت على المركز الثالث في جائزة أفضل المبادرات ضمن القطاع البلدي

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
540

حازت أمانة العاصمة المقدسة على المركز الثالث لجائزة أفضل المبادرات في القطاع البلدي على مستوى الخليج العربي؛ لمشاركتها بمبادرة "مخدوم وانت في بيتك" والتي تخدم العملاء دون الحاجة للحضور إلى مقر الأمانة أو البلديات لمتابعة المعاملات في ظل أزمة "كورونا".

وتوجت أمانة العاصمة المقدسة بالجائزة البرونزية لفئة تجربة العميل في وقت الأزمات، المقدمة من جائزة الخليج لتجربة العميل على مستوى الخليج العربي، وذلك في إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات الأمانة الحافل بالنجاحات في جميع المجالات.

وأعرب وكيل الأمين للبلديات، المهندس عبدالله بن خميس الزايدي عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز للارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز منظومة التميز.

وأكد دعم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وتوجيهات أمين العاصمة المقدسة الرامية إلى مواصلة الجهود وتطوير الخدمات كافة وتحقيق التحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، لتكون الأمانة في المقدمة دائماً من خلال تبني أحدث الحلول والخدمات التقنية.

وذكر "الزايدي" أن المبادرة جاءت لتعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، واستمرار خدمات الأمانة دون توقف.

وأشار إلى تنفيذ حزمة من المبادرات النوعية والتجارب المميزة لعموم المستفيدين من خلال المنصات الحديثة والتقنيات الموجهة، للتعرف على تجربة العملاء وتقديم الخدمات البلدية بشكل أفضل ومواكب لطموح الأمانة وتطلعات رؤية المملكة 2030.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,215
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,577
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,957
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,595

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

مستهدفات العاصمة "الرياض"!!

عبدالمحسن الحارثي
الإنذار المبكر عبر الجوال

الإنذار المبكر عبر الجوال

عبدالرحمن المرشد
محلل بين الشوطين!!

محلل بين الشوطين!!

محمد الصيعري
هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

هيئة الملكية الفكرية.. جهود وتحديات

حواء القرني
هل التقنُّع ضرورة؟

هل التقنُّع ضرورة؟

مها الجبر
التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

التنمية الريفية أبرز تجليات رؤية 2030

علي آل شرمة
وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

وحدة الجريمة وتعدُّد الجناة!!

عبدالمحسن الحارثي
العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة