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"الخضيري": هلال ذي الحجة سيمكث في الأفق نصف ساعة بعد الغروب

"مرصد المجمعة" سيشارك اللجان الرسمية في "التحرّي والرصد" غداً

يستعد المرصد الفلكي بجامعة المجمعة في حوطة سدير؛ لمشاركة اللجان الرسمية التي تشارك في رصد هلال شهر ذي الحجة، وذلك بناءً على ما دعت إليه المحكمة العليا لعموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس 29 ذي القعدة لعام 1440 هـ.

وذكر مدير المرصد الفلكي عبدالله بن محمد الخضيري؛ أن ظروف هلال شهر ذي الحجة وبعد إتمام الحسابات العلمية لخط طول وعرض موقع المرصد الفلكي ليوم الخميس 29 ذو القعدة 1440هـ، الموافق 1 أغسطس 2019م، حسب تقويم أم القرى، تفيد بأن الاقتران المركزي سيحدث في 6:12 صباحاً.

وقال "الخضيري": الشمس ستغرب الساعة 6:43 عند درجة 290 شمال الغرب، بينما سيغرب الهلال الساعة 7:13 مساءً عند درجة 290 أيضاً، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 30 دقيقة بارتفاع 6.29 واستطالة 7.74 درجة.

يُذكر أن المرصد الفلكي بجامعة المجمعة يقوم، منذ إنشائه، بالرصد والمتابعة للأهلة، ومشاركة اللجان الرسمية في رصد وترائي الأهلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الخضيري": هلال ذي الحجة سيمكث في الأفق نصف ساعة بعد الغروب
سبق

يستعد المرصد الفلكي بجامعة المجمعة في حوطة سدير؛ لمشاركة اللجان الرسمية التي تشارك في رصد هلال شهر ذي الحجة، وذلك بناءً على ما دعت إليه المحكمة العليا لعموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس 29 ذي القعدة لعام 1440 هـ.

وذكر مدير المرصد الفلكي عبدالله بن محمد الخضيري؛ أن ظروف هلال شهر ذي الحجة وبعد إتمام الحسابات العلمية لخط طول وعرض موقع المرصد الفلكي ليوم الخميس 29 ذو القعدة 1440هـ، الموافق 1 أغسطس 2019م، حسب تقويم أم القرى، تفيد بأن الاقتران المركزي سيحدث في 6:12 صباحاً.

وقال "الخضيري": الشمس ستغرب الساعة 6:43 عند درجة 290 شمال الغرب، بينما سيغرب الهلال الساعة 7:13 مساءً عند درجة 290 أيضاً، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 30 دقيقة بارتفاع 6.29 واستطالة 7.74 درجة.

يُذكر أن المرصد الفلكي بجامعة المجمعة يقوم، منذ إنشائه، بالرصد والمتابعة للأهلة، ومشاركة اللجان الرسمية في رصد وترائي الأهلة.

31 يوليو 2019 - 28 ذو القعدة 1440
01:59 PM

"الخضيري": هلال ذي الحجة سيمكث في الأفق نصف ساعة بعد الغروب

"مرصد المجمعة" سيشارك اللجان الرسمية في "التحرّي والرصد" غداً

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فلاح الجوفان - الرياض
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يستعد المرصد الفلكي بجامعة المجمعة في حوطة سدير؛ لمشاركة اللجان الرسمية التي تشارك في رصد هلال شهر ذي الحجة، وذلك بناءً على ما دعت إليه المحكمة العليا لعموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة، إلى تحرّي رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الخميس 29 ذي القعدة لعام 1440 هـ.

وذكر مدير المرصد الفلكي عبدالله بن محمد الخضيري؛ أن ظروف هلال شهر ذي الحجة وبعد إتمام الحسابات العلمية لخط طول وعرض موقع المرصد الفلكي ليوم الخميس 29 ذو القعدة 1440هـ، الموافق 1 أغسطس 2019م، حسب تقويم أم القرى، تفيد بأن الاقتران المركزي سيحدث في 6:12 صباحاً.

وقال "الخضيري": الشمس ستغرب الساعة 6:43 عند درجة 290 شمال الغرب، بينما سيغرب الهلال الساعة 7:13 مساءً عند درجة 290 أيضاً، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 30 دقيقة بارتفاع 6.29 واستطالة 7.74 درجة.

يُذكر أن المرصد الفلكي بجامعة المجمعة يقوم، منذ إنشائه، بالرصد والمتابعة للأهلة، ومشاركة اللجان الرسمية في رصد وترائي الأهلة.

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