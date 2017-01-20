أمانة العاصمة المقدسة تغلق 17 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية
508 جولات لتطبيق التباعد والملصقات والتأكد من الحالة الصحية لمرتاديها
واصلت أمانة العاصمة المقدسة جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية ضمن نطاقها الإشرافي، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت أنه جرى تنفيذ 508 جولات لتطبيق التباعد الاجتماعي ووضع الملصقات، والتأكد من الحالة الصحية لمرتادي المنشآت عبر تطبيق توكلنا، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المنشآت التجارية المخالفة، وتنفيذ أكثر من 200 جولة رقابية بنظام ميدان بلس على نطاق البلديات الفرعية، وأغلقت خلالها 17 منشأة لعدم مطابقة الاشتراطات البلدية.
أمانة العاصمة المقدسة تغلق 17 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2022-01-20
واصلت أمانة العاصمة المقدسة جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية ضمن نطاقها الإشرافي، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت أنه جرى تنفيذ 508 جولات لتطبيق التباعد الاجتماعي ووضع الملصقات، والتأكد من الحالة الصحية لمرتادي المنشآت عبر تطبيق توكلنا، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المنشآت التجارية المخالفة، وتنفيذ أكثر من 200 جولة رقابية بنظام ميدان بلس على نطاق البلديات الفرعية، وأغلقت خلالها 17 منشأة لعدم مطابقة الاشتراطات البلدية.
20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
03:10 PM
أمانة العاصمة المقدسة تغلق 17 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية
508 جولات لتطبيق التباعد والملصقات والتأكد من الحالة الصحية لمرتاديها
واصلت أمانة العاصمة المقدسة جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية ضمن نطاقها الإشرافي، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت أنه جرى تنفيذ 508 جولات لتطبيق التباعد الاجتماعي ووضع الملصقات، والتأكد من الحالة الصحية لمرتادي المنشآت عبر تطبيق توكلنا، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المنشآت التجارية المخالفة، وتنفيذ أكثر من 200 جولة رقابية بنظام ميدان بلس على نطاق البلديات الفرعية، وأغلقت خلالها 17 منشأة لعدم مطابقة الاشتراطات البلدية.