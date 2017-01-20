وأوضحت أنه جرى تنفيذ 508 جولات لتطبيق التباعد الاجتماعي ووضع الملصقات، والتأكد من الحالة الصحية لمرتادي المنشآت عبر تطبيق توكلنا، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المنشآت التجارية المخالفة، وتنفيذ أكثر من 200 جولة رقابية بنظام ميدان بلس على نطاق البلديات الفرعية، وأغلقت خلالها 17 منشأة لعدم مطابقة الاشتراطات البلدية.

واصلت أمانة العاصمة المقدسة جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية ضمن نطاقها الإشرافي، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.

أمانة العاصمة المقدسة تغلق 17 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-20 واصلت أمانة العاصمة المقدسة جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية ضمن نطاقها الإشرافي، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد. وأوضحت أنه جرى تنفيذ 508 جولات لتطبيق التباعد الاجتماعي ووضع الملصقات، والتأكد من الحالة الصحية لمرتادي المنشآت عبر تطبيق توكلنا، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المنشآت التجارية المخالفة، وتنفيذ أكثر من 200 جولة رقابية بنظام ميدان بلس على نطاق البلديات الفرعية، وأغلقت خلالها 17 منشأة لعدم مطابقة الاشتراطات البلدية.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443 03:10 PM

أمانة العاصمة المقدسة تغلق 17 منشأة لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية 508 جولات لتطبيق التباعد والملصقات والتأكد من الحالة الصحية لمرتاديها





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واصلت أمانة العاصمة المقدسة جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية ضمن نطاقها الإشرافي، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت أنه جرى تنفيذ 508 جولات لتطبيق التباعد الاجتماعي ووضع الملصقات، والتأكد من الحالة الصحية لمرتادي المنشآت عبر تطبيق توكلنا، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المنشآت التجارية المخالفة، وتنفيذ أكثر من 200 جولة رقابية بنظام ميدان بلس على نطاق البلديات الفرعية، وأغلقت خلالها 17 منشأة لعدم مطابقة الاشتراطات البلدية.