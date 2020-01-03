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تشييع جثمان عريف بسجون جازان بعد وفاته في حادث خلال مهمة عمل بـ"الوديعة"

كان مع زملائه في حافلة تقل مجموعة من الأجانب

شيعت جموع غفيرة عصر اليوم، عريفاً من منسوبي السجون بمنطقة جازان، بعد وفاته أمس في حادث سير خلال مهمة عمل في منفذ الوديعة بمنطقة نجران.

وكان العريف قد انتقل في مهمة رسمية مع زملائه في حافلات تقل مجموعة من الأجانب باتجاه منطقة نجران ومنفذ الوديعة، إلا أن الحافلة تعرضت لحادث مروري مما أدى لوفاة العريف أحمد يحيى خبراني، وتشييعه عصر اليوم بمحافظة "العارضة".

كما أصيب بعض من في الحافلة بإصابات خفيفة وغادروا المستشفى بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

السجون جازان حادث سير منفذ الوديعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تشييع جثمان عريف بسجون جازان بعد وفاته في حادث خلال مهمة عمل بـ"الوديعة"
سبق

شيعت جموع غفيرة عصر اليوم، عريفاً من منسوبي السجون بمنطقة جازان، بعد وفاته أمس في حادث سير خلال مهمة عمل في منفذ الوديعة بمنطقة نجران.

وكان العريف قد انتقل في مهمة رسمية مع زملائه في حافلات تقل مجموعة من الأجانب باتجاه منطقة نجران ومنفذ الوديعة، إلا أن الحافلة تعرضت لحادث مروري مما أدى لوفاة العريف أحمد يحيى خبراني، وتشييعه عصر اليوم بمحافظة "العارضة".

كما أصيب بعض من في الحافلة بإصابات خفيفة وغادروا المستشفى بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

03 يناير 2020 - 8 جمادى الأول 1441
10:19 PM
اخر تعديل
04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
08:19 AM

تشييع جثمان عريف بسجون جازان بعد وفاته في حادث خلال مهمة عمل بـ"الوديعة"

كان مع زملائه في حافلة تقل مجموعة من الأجانب

A A A
محمد المواسي - جازان
5
26,935

شيعت جموع غفيرة عصر اليوم، عريفاً من منسوبي السجون بمنطقة جازان، بعد وفاته أمس في حادث سير خلال مهمة عمل في منفذ الوديعة بمنطقة نجران.

وكان العريف قد انتقل في مهمة رسمية مع زملائه في حافلات تقل مجموعة من الأجانب باتجاه منطقة نجران ومنفذ الوديعة، إلا أن الحافلة تعرضت لحادث مروري مما أدى لوفاة العريف أحمد يحيى خبراني، وتشييعه عصر اليوم بمحافظة "العارضة".

كما أصيب بعض من في الحافلة بإصابات خفيفة وغادروا المستشفى بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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