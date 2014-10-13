النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

البحرين تؤيد توجيهات القيادة بشأن استقبال تعزيزات إضافية للقوات الأمريكية‎

في إطار العمل المشترك بين السعودية والولايات المتحدة

أعربت مملكة البحرين عن تأييدها التام لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بشأن استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية؛ وذلك في إطار العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن بيان لوزارة الخارجية البحرينية تأكيد مملكة البحرين أن هذه الخطوة الاستراتيجية تعكس المساعي الدؤوبة والجهود المضنية والمتواصلة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية؛ كونها ركيزة الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها، كما تجسد مدى حرص الولايات المتحدة الأمريكية على استتباب السلم، والتصدي للتحديات والتهديدات كافة، بما يحفظ لدول المنطقة سيادتها واستقلالها، ويضمن لشعوبها سبل التقدم والرخاء.

وتجدد مملكة البحرين موقفها الثابت والداعم بقوة لمبادرات وجهود المملكة العربية السعودية كافة، مثمنة التزام الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بالتعاون مع حلفائها في المنطقة بما يكفل الأمن والاستقرار والسلام.

البحرين مملكة البحرين وزارة الخارجية البحرينية الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا السعودية التعاون المشترك

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
البحرين تؤيد توجيهات القيادة بشأن استقبال تعزيزات إضافية للقوات الأمريكية‎
سبق

أعربت مملكة البحرين عن تأييدها التام لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بشأن استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية؛ وذلك في إطار العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن بيان لوزارة الخارجية البحرينية تأكيد مملكة البحرين أن هذه الخطوة الاستراتيجية تعكس المساعي الدؤوبة والجهود المضنية والمتواصلة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية؛ كونها ركيزة الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها، كما تجسد مدى حرص الولايات المتحدة الأمريكية على استتباب السلم، والتصدي للتحديات والتهديدات كافة، بما يحفظ لدول المنطقة سيادتها واستقلالها، ويضمن لشعوبها سبل التقدم والرخاء.

وتجدد مملكة البحرين موقفها الثابت والداعم بقوة لمبادرات وجهود المملكة العربية السعودية كافة، مثمنة التزام الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بالتعاون مع حلفائها في المنطقة بما يكفل الأمن والاستقرار والسلام.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
12:48 AM

البحرين تؤيد توجيهات القيادة بشأن استقبال تعزيزات إضافية للقوات الأمريكية‎

في إطار العمل المشترك بين السعودية والولايات المتحدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المنامة
0
1,233

أعربت مملكة البحرين عن تأييدها التام لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بشأن استقبال تعزيزات إضافية للقوات والمعدات الدفاعية؛ وذلك في إطار العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن بيان لوزارة الخارجية البحرينية تأكيد مملكة البحرين أن هذه الخطوة الاستراتيجية تعكس المساعي الدؤوبة والجهود المضنية والمتواصلة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية؛ كونها ركيزة الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها، كما تجسد مدى حرص الولايات المتحدة الأمريكية على استتباب السلم، والتصدي للتحديات والتهديدات كافة، بما يحفظ لدول المنطقة سيادتها واستقلالها، ويضمن لشعوبها سبل التقدم والرخاء.

وتجدد مملكة البحرين موقفها الثابت والداعم بقوة لمبادرات وجهود المملكة العربية السعودية كافة، مثمنة التزام الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة بالتعاون مع حلفائها في المنطقة بما يكفل الأمن والاستقرار والسلام.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,976
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,713
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,822
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,514

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان
الفِكر في ملف الإسكان

الفِكر في ملف الإسكان

يحيى فقيهي
"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة