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متحدث الأرصاد: أعلنا توقعات الحالة المطرية الحالية منذ 3 أيام وأبلغنا الجهات

قال: أعلمنا إمارات المناطق للمتابعة والحالة مستمرة للأحد

كشف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني بأن الهيئة منذ 3 أيام أعلنت توقعات الحالة المطرية الحالية وبلغت فيها الجهات الرسمية وإمارات المناطق للمتابعة.

وأشار القحطاني في هذا الصدد إلى استمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة من متوسطة إلى غزيرة إلى يوم غد الأحد مبيناً أنه يوجد مركز إقليمي في جدة يعمل فيه خبراء طقس على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الأجواء على المملكة أولاً بأول.

ولفت القحطاني لبرنامج يا أهلا بأن معدل الأمطار التي سجلت على شمال العاصمة الرياض (مطار الملك خالد الدولي) أمس الجمعة حسب مراصد الهيئة وصلت إلى 13 ملم، مبيناً أنه يمكن وصف الأمطار بالغزيرة إذا تجاوز معدل الأمطار خلال 24 ساعة 60 ملم أو تتجاوز 20 ملم خلال ساعة أو نصف ساعة.

وكانت العاصمة الرياض قد شهدت أمس هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد والبرق، مع هبوب رياح شديدة غرقت معها بعض الشوارع والأنفاق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث الأرصاد: أعلنا توقعات الحالة المطرية الحالية منذ 3 أيام وأبلغنا الجهات
سبق

كشف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني بأن الهيئة منذ 3 أيام أعلنت توقعات الحالة المطرية الحالية وبلغت فيها الجهات الرسمية وإمارات المناطق للمتابعة.

وأشار القحطاني في هذا الصدد إلى استمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة من متوسطة إلى غزيرة إلى يوم غد الأحد مبيناً أنه يوجد مركز إقليمي في جدة يعمل فيه خبراء طقس على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الأجواء على المملكة أولاً بأول.

ولفت القحطاني لبرنامج يا أهلا بأن معدل الأمطار التي سجلت على شمال العاصمة الرياض (مطار الملك خالد الدولي) أمس الجمعة حسب مراصد الهيئة وصلت إلى 13 ملم، مبيناً أنه يمكن وصف الأمطار بالغزيرة إذا تجاوز معدل الأمطار خلال 24 ساعة 60 ملم أو تتجاوز 20 ملم خلال ساعة أو نصف ساعة.

وكانت العاصمة الرياض قد شهدت أمس هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد والبرق، مع هبوب رياح شديدة غرقت معها بعض الشوارع والأنفاق.

10 نوفمبر 2018 - 2 ربيع الأول 1440
12:31 AM

متحدث الأرصاد: أعلنا توقعات الحالة المطرية الحالية منذ 3 أيام وأبلغنا الجهات

قال: أعلمنا إمارات المناطق للمتابعة والحالة مستمرة للأحد

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
6
6,119

كشف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني بأن الهيئة منذ 3 أيام أعلنت توقعات الحالة المطرية الحالية وبلغت فيها الجهات الرسمية وإمارات المناطق للمتابعة.

وأشار القحطاني في هذا الصدد إلى استمرار الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة من متوسطة إلى غزيرة إلى يوم غد الأحد مبيناً أنه يوجد مركز إقليمي في جدة يعمل فيه خبراء طقس على مدار 24 ساعة لمتابعة حالة الأجواء على المملكة أولاً بأول.

ولفت القحطاني لبرنامج يا أهلا بأن معدل الأمطار التي سجلت على شمال العاصمة الرياض (مطار الملك خالد الدولي) أمس الجمعة حسب مراصد الهيئة وصلت إلى 13 ملم، مبيناً أنه يمكن وصف الأمطار بالغزيرة إذا تجاوز معدل الأمطار خلال 24 ساعة 60 ملم أو تتجاوز 20 ملم خلال ساعة أو نصف ساعة.

وكانت العاصمة الرياض قد شهدت أمس هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد والبرق، مع هبوب رياح شديدة غرقت معها بعض الشوارع والأنفاق.

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