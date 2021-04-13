النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إصابات كورونا في أفريقيا تقترب من 36ر4 ملايين

عدد الوفيات الناجمة عن المرض بلغ 115970 وفاة

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية أربعة ملايين و359 ألفًا و544 إصابة حتى اليوم وفق ما أعلنه المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال المركز التابع للاتحاد الأفريقي: إن عدد الوفيات الناجمة عن المرض بلغ 115970 وفاة، بينما تعافى 3914719 مريضًا من الفيروس في جميع أنحاء القارة.

وتعدّ جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر من أكثر الدول الأفريقية تضررًا بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
إصابات كورونا في أفريقيا تقترب من 36ر4 ملايين
سبق

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية أربعة ملايين و359 ألفًا و544 إصابة حتى اليوم وفق ما أعلنه المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال المركز التابع للاتحاد الأفريقي: إن عدد الوفيات الناجمة عن المرض بلغ 115970 وفاة، بينما تعافى 3914719 مريضًا من الفيروس في جميع أنحاء القارة.

وتعدّ جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر من أكثر الدول الأفريقية تضررًا بالفيروس.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
08:45 PM

إصابات كورونا في أفريقيا تقترب من 36ر4 ملايين

عدد الوفيات الناجمة عن المرض بلغ 115970 وفاة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
76

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية أربعة ملايين و359 ألفًا و544 إصابة حتى اليوم وفق ما أعلنه المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وقال المركز التابع للاتحاد الأفريقي: إن عدد الوفيات الناجمة عن المرض بلغ 115970 وفاة، بينما تعافى 3914719 مريضًا من الفيروس في جميع أنحاء القارة.

وتعدّ جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر من أكثر الدول الأفريقية تضررًا بالفيروس.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,092
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,020
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,287
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,374

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة