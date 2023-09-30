للمرة الأولى.. 127 نوعًا من "أصول النخيل" السعودي أمام سياح العالم

كشف المدير العام لمركز النخيل والتمور بالأحساء خالد الحسيني عن عرض أصول وراثية لنخيل التمر في السعودية أمام الزوَّار والسياح من العالم؛ لتصبح بذلك زراعة التمور السعودية إحدى محطات مسار السياحة في واحة الأحساء، مبينًا أن تلك الخطوة ستتم بالتعاون مع المحافظة ووزارة الزراعة والسياحة والري.

وأضاف "الحسيني" بأن المركز يعمل على تحقيق أحد أهم المرتكزات والأهداف الاستراتيجية في مجال النخيل والتمور، التي تتمثل في تحسين إنتاجية النخيل، وجودة التمور، وخلوها من الملوثات، وإجراء التجارب البحثية التطبيقية في مجالات الري والتربة والوقاية والإنتاج، فضلاً عن إجراء تجارب ودراسات لمنتجات جديدة من الصناعات التحويلية من النخيل والتمور.

يُذكر أن بنك الأصول الوراثية يحتوي على أكثر من 127 صنفًا وطنيًّا ودوليًّا؛ ليصبح رسميًّا الأول في العالم.