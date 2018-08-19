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نار وانهيار وإصابات.. شاهد تفجير وسقوط أبراج محطة طاقة في بريطانيا

السلطات تحقق فيما حدث وسبب الخطأ

أظهر مقطع فيديو جرى تداوله على الإنترنت، أعمدة محطة الطاقة في بلدة ديدكوت غربي العاصمة لندن، وهي تتهاوى عقب تفجيرها، وهو ما تسبب باشتعال النيران في برج كهربائي وإصابة العشرات أثناء هروبهم.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، قالت شركة كهرباء بريطانية إن تدمير محطة مهجورة للطاقة، أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 40 ألف شخص، كما تسبب في إصابة العشرات من الأشخاص الذين كانوا يتابعون ما يجري ويلتقطون الصور.

فلم يقف الأمر عند تدمير المحطة، حيث اشتعلت النار في برج كهربائي، وتعالت ألسنة اللهب أعلاه فيما كان الدخان متصاعداً، كما تطايرت بعض القطع المشتعلة مما أدى إلى عشرات الإصابات.

وأوضح متحدث باسم شركة الكهرباء الأسكتلندية والجنوبية، أن انقطاع الكهرباء حدث نحو الساعة السابعة صباح أمس يوم الأحد، واستمر نحو ساعة ونصف.

وذهبت امرأة رفقة ابنتيها إلى مكان تدمير المحطة، فأصيبت الأسرة بحروق جراء الحادث غير المتوقع بعدما تساقط الشرر على المتابعين في الأسفل.

وأظهرت التحقيقات الأولية التي أجريت في موقع التفجير، أن المواد التي جرى استخدامها في التخلص من المحطة هي التي أدت إلى الحادث.

وفي سنة 2013، توقف المحطة عن العمل بعد 43 سنة في الخدمة، وتم تدمير ثلاثة من الأبراج في عام 2014.

الرئيسية/ محطات

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نار وانهيار وإصابات.. شاهد تفجير وسقوط أبراج محطة طاقة في بريطانيا
سبق

أظهر مقطع فيديو جرى تداوله على الإنترنت، أعمدة محطة الطاقة في بلدة ديدكوت غربي العاصمة لندن، وهي تتهاوى عقب تفجيرها، وهو ما تسبب باشتعال النيران في برج كهربائي وإصابة العشرات أثناء هروبهم.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، قالت شركة كهرباء بريطانية إن تدمير محطة مهجورة للطاقة، أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 40 ألف شخص، كما تسبب في إصابة العشرات من الأشخاص الذين كانوا يتابعون ما يجري ويلتقطون الصور.

فلم يقف الأمر عند تدمير المحطة، حيث اشتعلت النار في برج كهربائي، وتعالت ألسنة اللهب أعلاه فيما كان الدخان متصاعداً، كما تطايرت بعض القطع المشتعلة مما أدى إلى عشرات الإصابات.

وأوضح متحدث باسم شركة الكهرباء الأسكتلندية والجنوبية، أن انقطاع الكهرباء حدث نحو الساعة السابعة صباح أمس يوم الأحد، واستمر نحو ساعة ونصف.

وذهبت امرأة رفقة ابنتيها إلى مكان تدمير المحطة، فأصيبت الأسرة بحروق جراء الحادث غير المتوقع بعدما تساقط الشرر على المتابعين في الأسفل.

وأظهرت التحقيقات الأولية التي أجريت في موقع التفجير، أن المواد التي جرى استخدامها في التخلص من المحطة هي التي أدت إلى الحادث.

وفي سنة 2013، توقف المحطة عن العمل بعد 43 سنة في الخدمة، وتم تدمير ثلاثة من الأبراج في عام 2014.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
05:18 PM

نار وانهيار وإصابات.. شاهد تفجير وسقوط أبراج محطة طاقة في بريطانيا

السلطات تحقق فيما حدث وسبب الخطأ

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهر مقطع فيديو جرى تداوله على الإنترنت، أعمدة محطة الطاقة في بلدة ديدكوت غربي العاصمة لندن، وهي تتهاوى عقب تفجيرها، وهو ما تسبب باشتعال النيران في برج كهربائي وإصابة العشرات أثناء هروبهم.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، قالت شركة كهرباء بريطانية إن تدمير محطة مهجورة للطاقة، أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 40 ألف شخص، كما تسبب في إصابة العشرات من الأشخاص الذين كانوا يتابعون ما يجري ويلتقطون الصور.

فلم يقف الأمر عند تدمير المحطة، حيث اشتعلت النار في برج كهربائي، وتعالت ألسنة اللهب أعلاه فيما كان الدخان متصاعداً، كما تطايرت بعض القطع المشتعلة مما أدى إلى عشرات الإصابات.

وأوضح متحدث باسم شركة الكهرباء الأسكتلندية والجنوبية، أن انقطاع الكهرباء حدث نحو الساعة السابعة صباح أمس يوم الأحد، واستمر نحو ساعة ونصف.

وذهبت امرأة رفقة ابنتيها إلى مكان تدمير المحطة، فأصيبت الأسرة بحروق جراء الحادث غير المتوقع بعدما تساقط الشرر على المتابعين في الأسفل.

وأظهرت التحقيقات الأولية التي أجريت في موقع التفجير، أن المواد التي جرى استخدامها في التخلص من المحطة هي التي أدت إلى الحادث.

وفي سنة 2013، توقف المحطة عن العمل بعد 43 سنة في الخدمة، وتم تدمير ثلاثة من الأبراج في عام 2014.

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