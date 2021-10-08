سجَّلت بريطانيا 36,060 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و127 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,081,300، فيما بلغت حصيلة الوفيات 137,541.

بريطانيا تسجل 36,060 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-10-08 سجَّلت بريطانيا 36,060 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و127 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,081,300، فيما بلغت حصيلة الوفيات 137,541.

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443 09:35 PM

بريطانيا تسجل 36,060 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,081,300 وحصيلة الوفيات 137,541





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سجَّلت بريطانيا 36,060 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و127 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 8,081,300، فيما بلغت حصيلة الوفيات 137,541.