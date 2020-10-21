8677 مشاركاً في المؤتمر الإلكتروني "معاً لبيانات موثوقة" بمعهد الادارة

تزامناً مع اليوم العالمي الثالث للإحصاء

نظّم معهد الإدارة العامة مؤتمراً إلكترونياً بعنوان: "معاً لبيانات موثوقة" بمشاركة (8677) مختصاً، حيث استضاف المعهد لتنفيذ المؤتمر الدكتور عتيق بن احمد الغامدي، الأستاذ المشارك في قسم الإحصاء بكلية العلوم، والدكتور ملفي بن عياده الرشيدي، رئيس قسم الأساليب الكمية بكلية إدارة الأعمال، والدكتور فيصل بن محمد الشرعبي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المهنية للإحصائيين وعلماء البيانات مستشار رئيس الهيئة العامة للإحصاء، وأدار الحوار الدكتور سعد بن سعيد القحطاني، أستاذ الإحصاء التطبيقي المشارك بالمعهد.

ويهدف المؤتمر إلى التوعية بأهمية البيانات الموثوقة في صنع قرارات سليمة، ودور العلوم ذات الصلة في التحقق من موثوقية البيانات في عملية صنع القرار، وأثر التدريب بمعهد الإدارة بالتعاون مع المنظمات الأخرى بالمملكة في سد الثغرة بين مخرجات التعليم واحتياج السوق السعودي فيما يتعلق بوظائف تحليل البيانات.

جدير بالذكر أن عقد المعهد للمؤتمر يتزامن مع اليوم العالمي الثالث للإحصاء الذي يتم عقده تحت شعار "ربط العالم ببيانات يمكننا الوثوق بها".