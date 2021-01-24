"التحالف": إصابتان لمقيمَيْن وأضرار مادية من جراء الاعتداء الحوثي بأحد المسارحة

أكد أن الاستهداف متعمَّد وممنهج لتهديد حياة المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن وقوع إصابتَيْن طفيفتَيْن لمقيمَيْن من الجنسيتَيْن البنجلاديشية والسودانية من جراء اعتداء بصاروخ باليستي، سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان.

وتفصيلاً، أوضح التحالف أن الاعتداء أسفر عن أضرار مادية لعدد من الورش والمركبات المدنية بالمنطقة الصناعية، مؤكدًا أن الاستهداف متعمَّد وممنهج لتهديد حياة المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق ورود تقرير أولي بإصابة مقيم بإصابة طفيفة، وجارٍ العمل على تقييم الأضرار بالموقع، مؤكدًا أن هذه هي المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية.

وأضاف بأن "الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم مع هذا الاعتداء الآثم والوحشي".

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قال: هذه المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية

"التحالف": إصابة مقيم من جراء اعتداء وحشي بباليستي سقط في أحد المسارحة بجازان

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتداء وحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان.

وقال "التحالف" إنه ورد تقرير أولي بإصابة مقيم بإصابة طفيفة وجار العمل على تقييم الأضرار بالموقع.

وأكد "التحالف" أن هذه هي المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية.

وأضاف أن "الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم لهذا الاعتداء الآثم والوحشي".

لمشاهدة الفيديو:

https://twitter.com/SPAregions/status/1485352819192434689

https://twitter.com/SPAregions/status/1485352850381225986