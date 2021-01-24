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"التحالف": إصابتان لمقيمَيْن وأضرار مادية من جراء الاعتداء الحوثي بأحد المسارحة

أكد أن الاستهداف متعمَّد وممنهج لتهديد حياة المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن وقوع إصابتَيْن طفيفتَيْن لمقيمَيْن من الجنسيتَيْن البنجلاديشية والسودانية من جراء اعتداء بصاروخ باليستي، سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان.

وتفصيلاً، أوضح التحالف أن الاعتداء أسفر عن أضرار مادية لعدد من الورش والمركبات المدنية بالمنطقة الصناعية، مؤكدًا أن الاستهداف متعمَّد وممنهج لتهديد حياة المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق ورود تقرير أولي بإصابة مقيم بإصابة طفيفة، وجارٍ العمل على تقييم الأضرار بالموقع، مؤكدًا أن هذه هي المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية.

وأضاف بأن "الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم مع هذا الاعتداء الآثم والوحشي".

...........................................

قال: هذه المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية

"التحالف": إصابة مقيم من جراء اعتداء وحشي بباليستي سقط في أحد المسارحة بجازان

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتداء وحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان.

وقال "التحالف" إنه ورد تقرير أولي بإصابة مقيم بإصابة طفيفة وجار العمل على تقييم الأضرار بالموقع.

وأكد "التحالف" أن هذه هي المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية.

وأضاف أن "الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم لهذا الاعتداء الآثم والوحشي".

لمشاهدة الفيديو:

https://twitter.com/SPAregions/status/1485352819192434689

https://twitter.com/SPAregions/status/1485352850381225986

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف": إصابتان لمقيمَيْن وأضرار مادية من جراء الاعتداء الحوثي بأحد المسارحة
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن وقوع إصابتَيْن طفيفتَيْن لمقيمَيْن من الجنسيتَيْن البنجلاديشية والسودانية من جراء اعتداء بصاروخ باليستي، سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان.

وتفصيلاً، أوضح التحالف أن الاعتداء أسفر عن أضرار مادية لعدد من الورش والمركبات المدنية بالمنطقة الصناعية، مؤكدًا أن الاستهداف متعمَّد وممنهج لتهديد حياة المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق ورود تقرير أولي بإصابة مقيم بإصابة طفيفة، وجارٍ العمل على تقييم الأضرار بالموقع، مؤكدًا أن هذه هي المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية.

وأضاف بأن "الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم مع هذا الاعتداء الآثم والوحشي".

...........................................

قال: هذه المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية

"التحالف": إصابة مقيم من جراء اعتداء وحشي بباليستي سقط في أحد المسارحة بجازان

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتداء وحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان.

وقال "التحالف" إنه ورد تقرير أولي بإصابة مقيم بإصابة طفيفة وجار العمل على تقييم الأضرار بالموقع.

وأكد "التحالف" أن هذه هي المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية.

وأضاف أن "الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم لهذا الاعتداء الآثم والوحشي".

لمشاهدة الفيديو:

https://twitter.com/SPAregions/status/1485352819192434689

https://twitter.com/SPAregions/status/1485352850381225986

23 يناير 2022 - 20 جمادى الآخر 1443
10:49 PM
اخر تعديل
24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
01:41 AM

"التحالف": إصابتان لمقيمَيْن وأضرار مادية من جراء الاعتداء الحوثي بأحد المسارحة

أكد أن الاستهداف متعمَّد وممنهج لتهديد حياة المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
14
17,301

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن وقوع إصابتَيْن طفيفتَيْن لمقيمَيْن من الجنسيتَيْن البنجلاديشية والسودانية من جراء اعتداء بصاروخ باليستي، سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان.

وتفصيلاً، أوضح التحالف أن الاعتداء أسفر عن أضرار مادية لعدد من الورش والمركبات المدنية بالمنطقة الصناعية، مؤكدًا أن الاستهداف متعمَّد وممنهج لتهديد حياة المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق ورود تقرير أولي بإصابة مقيم بإصابة طفيفة، وجارٍ العمل على تقييم الأضرار بالموقع، مؤكدًا أن هذه هي المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية.

وأضاف بأن "الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم مع هذا الاعتداء الآثم والوحشي".

...........................................

قال: هذه المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية

"التحالف": إصابة مقيم من جراء اعتداء وحشي بباليستي سقط في أحد المسارحة بجازان

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن اعتداء وحشي بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة بجازان.

وقال "التحالف" إنه ورد تقرير أولي بإصابة مقيم بإصابة طفيفة وجار العمل على تقييم الأضرار بالموقع.

وأكد "التحالف" أن هذه هي المحاولة الثالثة لاستهداف مدنيين من جنسيات مختلفة بالمنطقة الصناعية.

وأضاف أن "الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم لهذا الاعتداء الآثم والوحشي".

لمشاهدة الفيديو:

https://twitter.com/SPAregions/status/1485352819192434689

https://twitter.com/SPAregions/status/1485352850381225986

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