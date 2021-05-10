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خبير طقس: ذكرى البيعة لولي العهد تحل وبلادنا تعيش في قمة رقيها وأمنها

"الحصيني" يكشف عن فرصة لتشكّل حالة مدارية ممطرة نهاية الأسبوع الحالي

‬تفاعل الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالمملكة عبدالعزيز بن محمد الحصيني مع ذكرى البيعة الرابعة لمبايعة سمو ولي العهد قائلًا: دستورنا القرآن والسُنة، وفق منهج وسطي مُعتدل، لا تطرف ولا غلو، هذه كلمات صاحب السمو الملكي الأمير ⁧‫محمد بن سلمان.

وقال الحصيني عبر تغريدة بحسابه بتويتر: تمر بنا الذكرى الرابعة لمبايعته ولياً للعهد وبلادنا الغالية تعيش في قمة رقيها وتقدمها أمن واستقرار ورغد بالعيش فلله الحمد والمنة.

من ناحية أخرى، ذكر "الحصيني" أن هناك فرصة لتشكل حالة مدارية ممطرة نهاية الأسبوع الحالي في الثلث الأول من شهر شوال 1442هـ على بحر العرب بإجماع النماذج العددية المختلفة لكن لا يمكن التعرف على مسار الحالة المدارية حتى تتشكل الحالة مع احتمال أن تتطور إلى عاصفة مدارية وهناك احتمال أن تتطور إلى أعصار والله أعلم.

وأضاف: لكن إن تشكلت فمتوقع أن تؤثر على أجزاء من بعض دول الجزيرة العربية بنسب متفاوتة، مشيرًا إلى أن التأثير المتوقع عليها إما أن يكون بشكل مباشر أو بطريق غير مباشر عن طريق ضخ كميات من الرطوبة من متوسطة إلى كثيفة ومعلوم أن الرطوبة هي مادة السحاب علماً أن نشاط الحالات المدارية في بحر العرب في هذه الفترة أمر طبيعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خبير طقس: ذكرى البيعة لولي العهد تحل وبلادنا تعيش في قمة رقيها وأمنها
سبق

‬تفاعل الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالمملكة عبدالعزيز بن محمد الحصيني مع ذكرى البيعة الرابعة لمبايعة سمو ولي العهد قائلًا: دستورنا القرآن والسُنة، وفق منهج وسطي مُعتدل، لا تطرف ولا غلو، هذه كلمات صاحب السمو الملكي الأمير ⁧‫محمد بن سلمان.

وقال الحصيني عبر تغريدة بحسابه بتويتر: تمر بنا الذكرى الرابعة لمبايعته ولياً للعهد وبلادنا الغالية تعيش في قمة رقيها وتقدمها أمن واستقرار ورغد بالعيش فلله الحمد والمنة.

من ناحية أخرى، ذكر "الحصيني" أن هناك فرصة لتشكل حالة مدارية ممطرة نهاية الأسبوع الحالي في الثلث الأول من شهر شوال 1442هـ على بحر العرب بإجماع النماذج العددية المختلفة لكن لا يمكن التعرف على مسار الحالة المدارية حتى تتشكل الحالة مع احتمال أن تتطور إلى عاصفة مدارية وهناك احتمال أن تتطور إلى أعصار والله أعلم.

وأضاف: لكن إن تشكلت فمتوقع أن تؤثر على أجزاء من بعض دول الجزيرة العربية بنسب متفاوتة، مشيرًا إلى أن التأثير المتوقع عليها إما أن يكون بشكل مباشر أو بطريق غير مباشر عن طريق ضخ كميات من الرطوبة من متوسطة إلى كثيفة ومعلوم أن الرطوبة هي مادة السحاب علماً أن نشاط الحالات المدارية في بحر العرب في هذه الفترة أمر طبيعي.

10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
05:32 PM

خبير طقس: ذكرى البيعة لولي العهد تحل وبلادنا تعيش في قمة رقيها وأمنها

"الحصيني" يكشف عن فرصة لتشكّل حالة مدارية ممطرة نهاية الأسبوع الحالي

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
2,837

‬تفاعل الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالمملكة عبدالعزيز بن محمد الحصيني مع ذكرى البيعة الرابعة لمبايعة سمو ولي العهد قائلًا: دستورنا القرآن والسُنة، وفق منهج وسطي مُعتدل، لا تطرف ولا غلو، هذه كلمات صاحب السمو الملكي الأمير ⁧‫محمد بن سلمان.

وقال الحصيني عبر تغريدة بحسابه بتويتر: تمر بنا الذكرى الرابعة لمبايعته ولياً للعهد وبلادنا الغالية تعيش في قمة رقيها وتقدمها أمن واستقرار ورغد بالعيش فلله الحمد والمنة.

من ناحية أخرى، ذكر "الحصيني" أن هناك فرصة لتشكل حالة مدارية ممطرة نهاية الأسبوع الحالي في الثلث الأول من شهر شوال 1442هـ على بحر العرب بإجماع النماذج العددية المختلفة لكن لا يمكن التعرف على مسار الحالة المدارية حتى تتشكل الحالة مع احتمال أن تتطور إلى عاصفة مدارية وهناك احتمال أن تتطور إلى أعصار والله أعلم.

وأضاف: لكن إن تشكلت فمتوقع أن تؤثر على أجزاء من بعض دول الجزيرة العربية بنسب متفاوتة، مشيرًا إلى أن التأثير المتوقع عليها إما أن يكون بشكل مباشر أو بطريق غير مباشر عن طريق ضخ كميات من الرطوبة من متوسطة إلى كثيفة ومعلوم أن الرطوبة هي مادة السحاب علماً أن نشاط الحالات المدارية في بحر العرب في هذه الفترة أمر طبيعي.

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