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"فلكية جدة": عشاق السماء يستعدون لمرور "الزهرة" في 9 يناير 2022 بين الأرض والشمس

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: "يستعد عشاق السماء لمرور كوكب الزهرة في 9 يناير 2022، بين الأرض والشمس - وهو حدث يسميه علماء الفلك "الاقتران السفلي"، وهو المصطلح التقني للحظة التي يمر فيها الزهرة بين الأرض والشمس ويكون جزء من الكوكب مرئياً خلال هذا الوقت لينتقل بعد ذلك بسماء الفجر.

وأضاف: "يرصد حالياً جانب الزهرة الليلي نحو الأرض، وهذا سيجعل الكوكب يظهر كهلال رقيق نحيل يقابله زيادة في الحجم الظاهري للكوكب. فالقطر الظاهري لكوكب الزهرة الآن أكبر من دقيقة قوسية واحدة، لذلك لن يحتاج الراصد إلى تلسكوب لرؤية شكل الزهرة، فحتى المنظار العادي سيظهر الكوكب في طور الهلال، ما عليك سوى توجيه المنظار إلى "نجمة المساء" فائقة السطوع في الأفق الغربي بعد غروب الشمس".

ونصح عند الرصد بتلسكوب صغير استخدام فلتر قريب من الأشعة تحت الحمراء لتعتيم السماء بعد غروب الشمس مباشرة.

وأشار بأنه سيلاحظ أن هلال الزهرة الصغير جداًّ سيكون مزيناً بألوان قوس قزح نتيجة لانكسار الضوء المنكعس عنه وعبورة مستوى منخفض من الغلاف الجوي، وقد تلمس قرون هلال الزهرة عندما تكون زاوية بين الشمس والزهرة صغيرة جدا في يوم الاقتران الشمسي وهو مشهد مذهل يتطلب بعض العناية لأن الكوكب سيكون قريباً جداً من الشمس من منظورنا على الأرض.

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"فلكية جدة": عشاق السماء يستعدون لمرور "الزهرة" في 9 يناير 2022 بين الأرض والشمس
سبق

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: "يستعد عشاق السماء لمرور كوكب الزهرة في 9 يناير 2022، بين الأرض والشمس - وهو حدث يسميه علماء الفلك "الاقتران السفلي"، وهو المصطلح التقني للحظة التي يمر فيها الزهرة بين الأرض والشمس ويكون جزء من الكوكب مرئياً خلال هذا الوقت لينتقل بعد ذلك بسماء الفجر.

وأضاف: "يرصد حالياً جانب الزهرة الليلي نحو الأرض، وهذا سيجعل الكوكب يظهر كهلال رقيق نحيل يقابله زيادة في الحجم الظاهري للكوكب. فالقطر الظاهري لكوكب الزهرة الآن أكبر من دقيقة قوسية واحدة، لذلك لن يحتاج الراصد إلى تلسكوب لرؤية شكل الزهرة، فحتى المنظار العادي سيظهر الكوكب في طور الهلال، ما عليك سوى توجيه المنظار إلى "نجمة المساء" فائقة السطوع في الأفق الغربي بعد غروب الشمس".

ونصح عند الرصد بتلسكوب صغير استخدام فلتر قريب من الأشعة تحت الحمراء لتعتيم السماء بعد غروب الشمس مباشرة.

وأشار بأنه سيلاحظ أن هلال الزهرة الصغير جداًّ سيكون مزيناً بألوان قوس قزح نتيجة لانكسار الضوء المنكعس عنه وعبورة مستوى منخفض من الغلاف الجوي، وقد تلمس قرون هلال الزهرة عندما تكون زاوية بين الشمس والزهرة صغيرة جدا في يوم الاقتران الشمسي وهو مشهد مذهل يتطلب بعض العناية لأن الكوكب سيكون قريباً جداً من الشمس من منظورنا على الأرض.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
08:00 PM
اخر تعديل
03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
02:01 AM

"فلكية جدة": عشاق السماء يستعدون لمرور "الزهرة" في 9 يناير 2022 بين الأرض والشمس

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: "يستعد عشاق السماء لمرور كوكب الزهرة في 9 يناير 2022، بين الأرض والشمس - وهو حدث يسميه علماء الفلك "الاقتران السفلي"، وهو المصطلح التقني للحظة التي يمر فيها الزهرة بين الأرض والشمس ويكون جزء من الكوكب مرئياً خلال هذا الوقت لينتقل بعد ذلك بسماء الفجر.

وأضاف: "يرصد حالياً جانب الزهرة الليلي نحو الأرض، وهذا سيجعل الكوكب يظهر كهلال رقيق نحيل يقابله زيادة في الحجم الظاهري للكوكب. فالقطر الظاهري لكوكب الزهرة الآن أكبر من دقيقة قوسية واحدة، لذلك لن يحتاج الراصد إلى تلسكوب لرؤية شكل الزهرة، فحتى المنظار العادي سيظهر الكوكب في طور الهلال، ما عليك سوى توجيه المنظار إلى "نجمة المساء" فائقة السطوع في الأفق الغربي بعد غروب الشمس".

ونصح عند الرصد بتلسكوب صغير استخدام فلتر قريب من الأشعة تحت الحمراء لتعتيم السماء بعد غروب الشمس مباشرة.

وأشار بأنه سيلاحظ أن هلال الزهرة الصغير جداًّ سيكون مزيناً بألوان قوس قزح نتيجة لانكسار الضوء المنكعس عنه وعبورة مستوى منخفض من الغلاف الجوي، وقد تلمس قرون هلال الزهرة عندما تكون زاوية بين الشمس والزهرة صغيرة جدا في يوم الاقتران الشمسي وهو مشهد مذهل يتطلب بعض العناية لأن الكوكب سيكون قريباً جداً من الشمس من منظورنا على الأرض.

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