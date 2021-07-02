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مبادرة "جودة الحياة" تستهدف ممشى الخمسين بالطائف

نفذتها الأمانة بالتعاون مع جمعية "زمزم"

نفذت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "إدارة التطوع البلدي" بالتعاون مع جمعية زمزم، مبادرة "جودة الحياة"، والتي تهتم بقياس درجة الحرارة، وقياس الضغط والسكر، وإرشادات عامة، وذلك بممشى الخمسين بالطائف ولمدة يومين.

الممشى يشهد توافد أعداد كبيرة من الجنسين "رجال ونساء" بمختلف الأعمار؛ حيث انتشرَ فريق المبادرة بينهم، وقاموا بتفعيل مهام المبادرة، وتقديم الكثير من الإرشادات الصحية التي تعود بالفائدة عليهم.

بدوره أشاد أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، بتلك المبادرة، والتعاون المشترك القائم بين الجهات والإدارات المجتمعية، مثمنًا ما قامت به أمانة الطائف من دورٍ كبير في عنايتها بالبرامج التوعوية والتثقيفية.

أمانة محافظة الطائف جمعية زمزم أمانة الطائف

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مبادرة "جودة الحياة" تستهدف ممشى الخمسين بالطائف
سبق

نفذت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "إدارة التطوع البلدي" بالتعاون مع جمعية زمزم، مبادرة "جودة الحياة"، والتي تهتم بقياس درجة الحرارة، وقياس الضغط والسكر، وإرشادات عامة، وذلك بممشى الخمسين بالطائف ولمدة يومين.

الممشى يشهد توافد أعداد كبيرة من الجنسين "رجال ونساء" بمختلف الأعمار؛ حيث انتشرَ فريق المبادرة بينهم، وقاموا بتفعيل مهام المبادرة، وتقديم الكثير من الإرشادات الصحية التي تعود بالفائدة عليهم.

بدوره أشاد أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، بتلك المبادرة، والتعاون المشترك القائم بين الجهات والإدارات المجتمعية، مثمنًا ما قامت به أمانة الطائف من دورٍ كبير في عنايتها بالبرامج التوعوية والتثقيفية.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
09:28 PM

مبادرة "جودة الحياة" تستهدف ممشى الخمسين بالطائف

نفذتها الأمانة بالتعاون مع جمعية "زمزم"

A A A
فهد العتيبي - الطائف
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1,289

نفذت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "إدارة التطوع البلدي" بالتعاون مع جمعية زمزم، مبادرة "جودة الحياة"، والتي تهتم بقياس درجة الحرارة، وقياس الضغط والسكر، وإرشادات عامة، وذلك بممشى الخمسين بالطائف ولمدة يومين.

الممشى يشهد توافد أعداد كبيرة من الجنسين "رجال ونساء" بمختلف الأعمار؛ حيث انتشرَ فريق المبادرة بينهم، وقاموا بتفعيل مهام المبادرة، وتقديم الكثير من الإرشادات الصحية التي تعود بالفائدة عليهم.

بدوره أشاد أمين محافظة الطائف الدكتور أحمد بن عزيز القثامي، بتلك المبادرة، والتعاون المشترك القائم بين الجهات والإدارات المجتمعية، مثمنًا ما قامت به أمانة الطائف من دورٍ كبير في عنايتها بالبرامج التوعوية والتثقيفية.

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