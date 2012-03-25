"بلينكن": نريد محاسبة روسيا على تصرفاتها العدائية

أكد أن مغادرة أفغانستان مرهونة بالتنسيق مع الحلفاء

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، ضرورة إقامة علاقات مستقرة مع روسيا، مشيراً: "نريد أن نحاسب روسيا على تصرفاتها العدائية والمتهورة".

وقال إن بلاده لن تغادر أفغانستان، إلا بالتشاور والتنسيق من حلفائها، وبقرار مشترك.

وأضاف "بلينكن": "يجب أن نتأكد من أن أفغانستان لن تكون أرضاً خصبة للإرهابيين".



وأردف وفق "رويترز" أنه من الضروري على كل الأطراف تسريع الجهود من أجل التوصل إلى حل للأزمة الأفغانية.