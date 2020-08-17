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"الربيعة" يدشن وحدات بنوك الدم المتنقلة.. و"الصحة": سعياً لزيادة عدد المتبرعين

24 عربة بمواصفات عالمية ومجهزة بشكل كامل بأحدث الأجهزة اللازمة

دشن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم، وحدات بنوك الدم المتنقلة.


وأبانت "الصحة" أن الهدف من هذه الوحدات "العربات المتنقلة" تمكين بنوك الدم من الوصول إلى أماكن المتبرعين، سعياً إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم وزيادة عدد المتبرعين بالدم بشكل طوعي ومنتظم.


وأشارت إلى أنه سيتم تأمين 24 عربة تبرع بالدم بمواصفات عالمية ومجهزة بشكل كامل بأحدث الأجهزة اللازمة للتبرع بالدم وبواقع عربة لكل بنك دم مركزي في المملكة، حيث تم توريد الدفعة الأولى والبالغ عددها 10 عربات وجاري توزيعها على 10 مناطق صحية وسيتم توريد باقي العربات وعددها 14 عربة خلال الأشهر القادمة -بإذن الله- وتوزيعها على 14 بنك دم مركزياً تشمل جميع المناطق الصحية بالمملكة وقد تم إعداد برنامج تشغيلي لهذه العربات لتحقق الهدف المنشود والمأمول -بإذن الله- من تأمينها.


يذكر أنه بلغ عدد بنوك الدم 221 بنك دم، منها 24 بنك دم مركزياً و105 بنوك دم فرعية و83 مركز نقل دم، كما بلغ عدد المتبرعين بالدم خلال العام 2019 عدد 345693 متبرعاً ومتبرعة.

وزير الصحة توفيق الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الربيعة" يدشن وحدات بنوك الدم المتنقلة.. و"الصحة": سعياً لزيادة عدد المتبرعين
سبق

دشن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم، وحدات بنوك الدم المتنقلة.


وأبانت "الصحة" أن الهدف من هذه الوحدات "العربات المتنقلة" تمكين بنوك الدم من الوصول إلى أماكن المتبرعين، سعياً إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم وزيادة عدد المتبرعين بالدم بشكل طوعي ومنتظم.


وأشارت إلى أنه سيتم تأمين 24 عربة تبرع بالدم بمواصفات عالمية ومجهزة بشكل كامل بأحدث الأجهزة اللازمة للتبرع بالدم وبواقع عربة لكل بنك دم مركزي في المملكة، حيث تم توريد الدفعة الأولى والبالغ عددها 10 عربات وجاري توزيعها على 10 مناطق صحية وسيتم توريد باقي العربات وعددها 14 عربة خلال الأشهر القادمة -بإذن الله- وتوزيعها على 14 بنك دم مركزياً تشمل جميع المناطق الصحية بالمملكة وقد تم إعداد برنامج تشغيلي لهذه العربات لتحقق الهدف المنشود والمأمول -بإذن الله- من تأمينها.


يذكر أنه بلغ عدد بنوك الدم 221 بنك دم، منها 24 بنك دم مركزياً و105 بنوك دم فرعية و83 مركز نقل دم، كما بلغ عدد المتبرعين بالدم خلال العام 2019 عدد 345693 متبرعاً ومتبرعة.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
02:12 PM

"الربيعة" يدشن وحدات بنوك الدم المتنقلة.. و"الصحة": سعياً لزيادة عدد المتبرعين

24 عربة بمواصفات عالمية ومجهزة بشكل كامل بأحدث الأجهزة اللازمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم، وحدات بنوك الدم المتنقلة.


وأبانت "الصحة" أن الهدف من هذه الوحدات "العربات المتنقلة" تمكين بنوك الدم من الوصول إلى أماكن المتبرعين، سعياً إلى تعزيز ثقافة التبرع بالدم وزيادة عدد المتبرعين بالدم بشكل طوعي ومنتظم.


وأشارت إلى أنه سيتم تأمين 24 عربة تبرع بالدم بمواصفات عالمية ومجهزة بشكل كامل بأحدث الأجهزة اللازمة للتبرع بالدم وبواقع عربة لكل بنك دم مركزي في المملكة، حيث تم توريد الدفعة الأولى والبالغ عددها 10 عربات وجاري توزيعها على 10 مناطق صحية وسيتم توريد باقي العربات وعددها 14 عربة خلال الأشهر القادمة -بإذن الله- وتوزيعها على 14 بنك دم مركزياً تشمل جميع المناطق الصحية بالمملكة وقد تم إعداد برنامج تشغيلي لهذه العربات لتحقق الهدف المنشود والمأمول -بإذن الله- من تأمينها.


يذكر أنه بلغ عدد بنوك الدم 221 بنك دم، منها 24 بنك دم مركزياً و105 بنوك دم فرعية و83 مركز نقل دم، كما بلغ عدد المتبرعين بالدم خلال العام 2019 عدد 345693 متبرعاً ومتبرعة.

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