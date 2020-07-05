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شاهد.. متطوعو الهلال الأحمر بواجهة جدة البحرية يشاركون في تنفيذ الاحترازات

مشاركة بدعم من وزارة الداخلية وجهات أخرى.. و"أبوزيد": نصائح وإرشادات وتباعد

شارك 50 متطوعاً ومتطوعة بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، في تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالواجهة البحرية.

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، إن الفرق التطوعية توجد بهدف استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها وزارة الصحة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد COVID19، وبدعم من وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى‏.

وأشار "أبوزيد"، إلى أن المتطوعين والمتطوعات حرصوا على سلامة زوّار ومرتادي الواجهة البحرية، وتمثلت جهودهم في تقديم النصائح والإرشادات والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الجسدي؛ بقيادة مدير إدارة التطوع بمحافظة جدة عمر المرامحي.

هيئة الهلال الأحمر السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. متطوعو الهلال الأحمر بواجهة جدة البحرية يشاركون في تنفيذ الاحترازات
سبق

شارك 50 متطوعاً ومتطوعة بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، في تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالواجهة البحرية.

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، إن الفرق التطوعية توجد بهدف استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها وزارة الصحة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد COVID19، وبدعم من وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى‏.

وأشار "أبوزيد"، إلى أن المتطوعين والمتطوعات حرصوا على سلامة زوّار ومرتادي الواجهة البحرية، وتمثلت جهودهم في تقديم النصائح والإرشادات والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الجسدي؛ بقيادة مدير إدارة التطوع بمحافظة جدة عمر المرامحي.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
10:28 AM

شاهد.. متطوعو الهلال الأحمر بواجهة جدة البحرية يشاركون في تنفيذ الاحترازات

مشاركة بدعم من وزارة الداخلية وجهات أخرى.. و"أبوزيد": نصائح وإرشادات وتباعد

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عبدالله الراجحي - جدة
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1,076

شارك 50 متطوعاً ومتطوعة بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة، في تنفيذ عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بالواجهة البحرية.

وقال المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد، إن الفرق التطوعية توجد بهدف استمرار تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرّتها وزارة الصحة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد COVID19، وبدعم من وزارة الداخلية والجهات الحكومية الأخرى‏.

وأشار "أبوزيد"، إلى أن المتطوعين والمتطوعات حرصوا على سلامة زوّار ومرتادي الواجهة البحرية، وتمثلت جهودهم في تقديم النصائح والإرشادات والحرص على تطبيق إجراءات التباعد الجسدي؛ بقيادة مدير إدارة التطوع بمحافظة جدة عمر المرامحي.

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