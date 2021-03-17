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إيقاف مواطنَيْن فرَّغا "بودرة" طفاية الحريق أثناء سيرهما بمركبة بأحد طرق الرياض

عرَّضا حياتَيْهما وسالكي الطريق للخطر لما تسببه من حجب للرؤية

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يوثق لآخر استخدامه طفاية الحريق الخاصة بالمركبة، وتفريغ البودرة التي بداخلها أثناء سيره بمركبته في أحد الطرق العامة بمدينة الرياض، معرِّضًا حياته وحياة سالكي الطريق للخطر؛ لما تسببه من حجب للرؤية، ونشره ذلك، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتَيْهما، والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر.

وأبان أنه جرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.

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إيقاف مواطنَيْن فرَّغا "بودرة" طفاية الحريق أثناء سيرهما بمركبة بأحد طرق الرياض
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يوثق لآخر استخدامه طفاية الحريق الخاصة بالمركبة، وتفريغ البودرة التي بداخلها أثناء سيره بمركبته في أحد الطرق العامة بمدينة الرياض، معرِّضًا حياته وحياة سالكي الطريق للخطر؛ لما تسببه من حجب للرؤية، ونشره ذلك، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتَيْهما، والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر.

وأبان أنه جرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
10:11 PM

إيقاف مواطنَيْن فرَّغا "بودرة" طفاية الحريق أثناء سيرهما بمركبة بأحد طرق الرياض

عرَّضا حياتَيْهما وسالكي الطريق للخطر لما تسببه من حجب للرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يوثق لآخر استخدامه طفاية الحريق الخاصة بالمركبة، وتفريغ البودرة التي بداخلها أثناء سيره بمركبته في أحد الطرق العامة بمدينة الرياض، معرِّضًا حياته وحياة سالكي الطريق للخطر؛ لما تسببه من حجب للرؤية، ونشره ذلك، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتَيْهما، والقبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر.

وأبان أنه جرى إيقافهما، واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة.

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