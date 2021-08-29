حالة أمطار رعدية على جازان.. و"الأرصاد": تشمل محافظات عدة

المركز الوطني: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتستمر لـ 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطارٍ رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، على محافظات: الدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.