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عبر محطة الهلال.. طائرة الأهلي تحلق في أجواء الصدارة

واصل الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي مسلسل انتصاراته، وحافظ على صدارته، عقب تغلبه على غريمه التقليدي الهلال بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، خلال المواجهة الجماهيرية التي أقيمت على صالة النادي الأهلي بجدة، في إطار منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة،
بتلك النتيجة بلغ الأهلي النقطة 33 في المركز الأول بترتيب الدوري فيما بقي الهلال على رصيده السابق 24 نقطة.

وفي خميس مشيط، عاد ضمك لسكة الانتصارات سريعًا، وحقق انتصارًا صريحًا على الخليج بثلاثة أشواط دون مقابل.

كما حقق الوحدة انتصارًا هامًا على حساب النصر، بعد أن تغلب عليه في مواجهة مثيرة بثلاثة أشواط دون مقابل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عبر محطة الهلال.. طائرة الأهلي تحلق في أجواء الصدارة
سبق

واصل الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي مسلسل انتصاراته، وحافظ على صدارته، عقب تغلبه على غريمه التقليدي الهلال بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، خلال المواجهة الجماهيرية التي أقيمت على صالة النادي الأهلي بجدة، في إطار منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة،
بتلك النتيجة بلغ الأهلي النقطة 33 في المركز الأول بترتيب الدوري فيما بقي الهلال على رصيده السابق 24 نقطة.

وفي خميس مشيط، عاد ضمك لسكة الانتصارات سريعًا، وحقق انتصارًا صريحًا على الخليج بثلاثة أشواط دون مقابل.

كما حقق الوحدة انتصارًا هامًا على حساب النصر، بعد أن تغلب عليه في مواجهة مثيرة بثلاثة أشواط دون مقابل.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
07:42 PM

عبر محطة الهلال.. طائرة الأهلي تحلق في أجواء الصدارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي مسلسل انتصاراته، وحافظ على صدارته، عقب تغلبه على غريمه التقليدي الهلال بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، خلال المواجهة الجماهيرية التي أقيمت على صالة النادي الأهلي بجدة، في إطار منافسات الجولة الـ 11 من الدوري الممتاز للكرة الطائرة،
بتلك النتيجة بلغ الأهلي النقطة 33 في المركز الأول بترتيب الدوري فيما بقي الهلال على رصيده السابق 24 نقطة.

وفي خميس مشيط، عاد ضمك لسكة الانتصارات سريعًا، وحقق انتصارًا صريحًا على الخليج بثلاثة أشواط دون مقابل.

كما حقق الوحدة انتصارًا هامًا على حساب النصر، بعد أن تغلب عليه في مواجهة مثيرة بثلاثة أشواط دون مقابل.

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142 مليون ..

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20 أكتوبر
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