بحضور (ابن جلوي).. ختام ناجح للنسخة الأولى من بطولة العالم للتايكوندو للسيدات

بحضور نائب رئيس الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي، ورئيس اللجنة المحلية المنظمة للبطولة أضواء العريفي، ورئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو تشونغ وون، ورئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري، اختُتمت اليوم السبت على ملاعب الصالات الخضراء بمدينة الرياض منافسات النسخة الأولى من بطولة العالم للتايكوندو للسيدات. وشهدت منافسات اليوم الختامي تتويج أبطال الأوزان الثمانية (تحت 46 كجم، تحت 49 كجم، تحت 57 كجم، تحت 62 كجم، تحت 73 كجم، 73 كجم وأكثر، تحت 53 كجم وتحت 67 كجم). وتمكنت الكورية كانغ مي-ريو من الفوز على الروسية آرتامونوفا بعد مواجهة مثيرة للغاية من الطرفين؛ لتحقق ذهبية تحت 46 كجم، قبل أن تنال البطلة البرازيلية ذهبية تحت 62 كجم بعدما تمكنت من تحقيق فوز كبير على التشيكية ستولابوفا بيترا التي حصلت على الميدالية الفضية، في الوقت الذي انتزعت فيه البريطانية والكدين بيانكا ذهبية +73 كجم من أمام نظيرتها الروسية كرستينا أديبايو. فيما تمكنت التركية ميرفي دينسل من تحقيق ذهبية تحت 53 كجم بعد فوزها في النهائي على الإسبانية ماريا بيريز، وتوجت الروسية خان بولينا بذهبية تحت 73 كجم بعد فوز مثير بالنقطة الذهبية على الفرنسية لورين آلثي، بعدما حصدت الإيرانية زهرة شهيدي ذهبية تحت 57 كجم بعد فوزها على الروسية بليزنياكوفا مارغريتا في المباراة النهائية، في الوقت الذي حصلت فيه الروسية جيانا ميدفيفا على ذهبية تحت 49 كجم بعد هزيمة مواطنتها آنا كازارنوفسكيا. وعن تنظيم هذه البطولة قال نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي: "سعدنا في السعودية باستضافة النسخة الأولى من البطولة، وهي امتداد لأحداث رياضية عدة، أصبحت وجهتها الرئيسية المملكة العربية السعودية؛ بفضل ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم غير محدود من قِبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، والمتابعة اليومية من قِبل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي نعمل تحت قيادته بشكل مستمر على تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، والوصول إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030". وقدَّم الأمير فهد التهنئة لجميع الفائزات بالبطولة منوهًا: "لقد كانت منافسة رائعة وعادلة، أظهرت الروح الحقيقية لهذه الرياضة الرائعة. كما أتمنى حظًّا أوفر لجميع المشاركات اللاتي لم يتمكنَّ من الفوز بالميداليات".

بحضور (ابن جلوي).. ختام ناجح للنسخة الأولى من بطولة العالم للتايكوندو للسيدات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-27 بحضور نائب رئيس الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي، ورئيس اللجنة المحلية المنظمة للبطولة أضواء العريفي، ورئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو تشونغ وون، ورئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري، اختُتمت اليوم السبت على ملاعب الصالات الخضراء بمدينة الرياض منافسات النسخة الأولى من بطولة العالم للتايكوندو للسيدات.



وشهدت منافسات اليوم الختامي تتويج أبطال الأوزان الثمانية (تحت 46 كجم، تحت 49 كجم، تحت 57 كجم، تحت 62 كجم، تحت 73 كجم، 73 كجم وأكثر، تحت 53 كجم وتحت 67 كجم). وتمكنت الكورية كانغ مي-ريو من الفوز على الروسية آرتامونوفا بعد مواجهة مثيرة للغاية من الطرفين؛ لتحقق ذهبية تحت 46 كجم، قبل أن تنال البطلة البرازيلية ذهبية تحت 62 كجم بعدما تمكنت من تحقيق فوز كبير على التشيكية ستولابوفا بيترا التي حصلت على الميدالية الفضية، في الوقت الذي انتزعت فيه البريطانية والكدين بيانكا ذهبية +73 كجم من أمام نظيرتها الروسية كرستينا أديبايو.



فيما تمكنت التركية ميرفي دينسل من تحقيق ذهبية تحت 53 كجم بعد فوزها في النهائي على الإسبانية ماريا بيريز، وتوجت الروسية خان بولينا بذهبية تحت 73 كجم بعد فوز مثير بالنقطة الذهبية على الفرنسية لورين آلثي، بعدما حصدت الإيرانية زهرة شهيدي ذهبية تحت 57 كجم بعد فوزها على الروسية بليزنياكوفا مارغريتا في المباراة النهائية، في الوقت الذي حصلت فيه الروسية جيانا ميدفيفا على ذهبية تحت 49 كجم بعد هزيمة مواطنتها آنا كازارنوفسكيا.



وعن تنظيم هذه البطولة قال نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي: "سعدنا في السعودية باستضافة النسخة الأولى من البطولة، وهي امتداد لأحداث رياضية عدة، أصبحت وجهتها الرئيسية المملكة العربية السعودية؛ بفضل ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم غير محدود من قِبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، والمتابعة اليومية من قِبل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي نعمل تحت قيادته بشكل مستمر على تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، والوصول إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030".



وقدَّم الأمير فهد التهنئة لجميع الفائزات بالبطولة منوهًا: "لقد كانت منافسة رائعة وعادلة، أظهرت الروح الحقيقية لهذه الرياضة الرائعة. كما أتمنى حظًّا أوفر لجميع المشاركات اللاتي لم يتمكنَّ من الفوز بالميداليات".

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443 11:04 PM

بحضور (ابن جلوي).. ختام ناجح للنسخة الأولى من بطولة العالم للتايكوندو للسيدات أُقيمت على ملاعب الصالات الخضراء بالعاصمة الرياض





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بحضور نائب رئيس الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي، ورئيس اللجنة المحلية المنظمة للبطولة أضواء العريفي، ورئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو تشونغ وون، ورئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري، اختُتمت اليوم السبت على ملاعب الصالات الخضراء بمدينة الرياض منافسات النسخة الأولى من بطولة العالم للتايكوندو للسيدات.



وشهدت منافسات اليوم الختامي تتويج أبطال الأوزان الثمانية (تحت 46 كجم، تحت 49 كجم، تحت 57 كجم، تحت 62 كجم، تحت 73 كجم، 73 كجم وأكثر، تحت 53 كجم وتحت 67 كجم). وتمكنت الكورية كانغ مي-ريو من الفوز على الروسية آرتامونوفا بعد مواجهة مثيرة للغاية من الطرفين؛ لتحقق ذهبية تحت 46 كجم، قبل أن تنال البطلة البرازيلية ذهبية تحت 62 كجم بعدما تمكنت من تحقيق فوز كبير على التشيكية ستولابوفا بيترا التي حصلت على الميدالية الفضية، في الوقت الذي انتزعت فيه البريطانية والكدين بيانكا ذهبية +73 كجم من أمام نظيرتها الروسية كرستينا أديبايو.



فيما تمكنت التركية ميرفي دينسل من تحقيق ذهبية تحت 53 كجم بعد فوزها في النهائي على الإسبانية ماريا بيريز، وتوجت الروسية خان بولينا بذهبية تحت 73 كجم بعد فوز مثير بالنقطة الذهبية على الفرنسية لورين آلثي، بعدما حصدت الإيرانية زهرة شهيدي ذهبية تحت 57 كجم بعد فوزها على الروسية بليزنياكوفا مارغريتا في المباراة النهائية، في الوقت الذي حصلت فيه الروسية جيانا ميدفيفا على ذهبية تحت 49 كجم بعد هزيمة مواطنتها آنا كازارنوفسكيا.



وعن تنظيم هذه البطولة قال نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير فهد بن جلوي: "سعدنا في السعودية باستضافة النسخة الأولى من البطولة، وهي امتداد لأحداث رياضية عدة، أصبحت وجهتها الرئيسية المملكة العربية السعودية؛ بفضل ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم غير محدود من قِبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -، والمتابعة اليومية من قِبل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الذي نعمل تحت قيادته بشكل مستمر على تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، والوصول إلى مستهدفات رؤية السعودية 2030".



وقدَّم الأمير فهد التهنئة لجميع الفائزات بالبطولة منوهًا: "لقد كانت منافسة رائعة وعادلة، أظهرت الروح الحقيقية لهذه الرياضة الرائعة. كما أتمنى حظًّا أوفر لجميع المشاركات اللاتي لم يتمكنَّ من الفوز بالميداليات".