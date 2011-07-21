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الكويت.. التحقيق مع فريق برنامج تلفزيوني بسبب تجسيد أحد الأنبياء

إجراء عاجل.. ووزارة الإعلام: خالف اللوائح ونظم لجنة الخطاب الديني

أفادت وزارة الإعلام الكويتية باتخاذ ما وُصف بأنه إجراء عاجل "بحق فريق عمل أحد برامج القناة الثانية المخالف للوائح ونظم لجنة الخطاب الديني في الوزارة".

وأوضح بيان للمتحدثة باسم الوزارة "أنوار مراد"، أن الإجراء الإداري تَمَثّل في وقف بث البرنامج وإحالة فريق العمل إلى التحقيق، لبيان أسباب المخالفة وعدم عرض العمل قبل بثه تلفزيونيًّا على لجنة الخطاب الديني في الوزارة"؛ لافتة إلى حرص وزارة الإعلام الكويتية على عرض كل البرامج التي تتعلق بالجوانب الدينية على لجنة الخطاب الديني للتأكد من سلامتها من كل الجوانب.

ووفق "روسيا اليوم"، كان عضو مجلس النواب الكويتي، حمد محمد المطر، قد خاطب وزارة الإعلام على حسابه في "تويتر" قائلًا إنه "لا يجوز ما تم عرضه بقناة التلفزيون الثانية من تجسيد لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ فواجب عليك فتح تحقيق بما حصل ومحاسبة المسؤول عن هذا البرنامج؛ ففي قضايا دينية مثل تجسيد الأنبياء، يجب أخذ موافقة الهيئة الشرعية بوزارة الأوقاف".

وعقب ذلك، نشر عضو مجلس النواب الكويتي ردًّا من وزير الإعلام الكويتي نصه: "تم تحويلهم للتحقيق وسوف يتم اتخاذ اللازم وتنبيه الوكيل المساعد بأن أي عمل شرعي يتم تحويله للجنة الخطاب الديني".

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الكويت.. التحقيق مع فريق برنامج تلفزيوني بسبب تجسيد أحد الأنبياء
سبق

أفادت وزارة الإعلام الكويتية باتخاذ ما وُصف بأنه إجراء عاجل "بحق فريق عمل أحد برامج القناة الثانية المخالف للوائح ونظم لجنة الخطاب الديني في الوزارة".

وأوضح بيان للمتحدثة باسم الوزارة "أنوار مراد"، أن الإجراء الإداري تَمَثّل في وقف بث البرنامج وإحالة فريق العمل إلى التحقيق، لبيان أسباب المخالفة وعدم عرض العمل قبل بثه تلفزيونيًّا على لجنة الخطاب الديني في الوزارة"؛ لافتة إلى حرص وزارة الإعلام الكويتية على عرض كل البرامج التي تتعلق بالجوانب الدينية على لجنة الخطاب الديني للتأكد من سلامتها من كل الجوانب.

ووفق "روسيا اليوم"، كان عضو مجلس النواب الكويتي، حمد محمد المطر، قد خاطب وزارة الإعلام على حسابه في "تويتر" قائلًا إنه "لا يجوز ما تم عرضه بقناة التلفزيون الثانية من تجسيد لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ فواجب عليك فتح تحقيق بما حصل ومحاسبة المسؤول عن هذا البرنامج؛ ففي قضايا دينية مثل تجسيد الأنبياء، يجب أخذ موافقة الهيئة الشرعية بوزارة الأوقاف".

وعقب ذلك، نشر عضو مجلس النواب الكويتي ردًّا من وزير الإعلام الكويتي نصه: "تم تحويلهم للتحقيق وسوف يتم اتخاذ اللازم وتنبيه الوكيل المساعد بأن أي عمل شرعي يتم تحويله للجنة الخطاب الديني".

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
10:22 AM

الكويت.. التحقيق مع فريق برنامج تلفزيوني بسبب تجسيد أحد الأنبياء

إجراء عاجل.. ووزارة الإعلام: خالف اللوائح ونظم لجنة الخطاب الديني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الإعلام الكويتية باتخاذ ما وُصف بأنه إجراء عاجل "بحق فريق عمل أحد برامج القناة الثانية المخالف للوائح ونظم لجنة الخطاب الديني في الوزارة".

وأوضح بيان للمتحدثة باسم الوزارة "أنوار مراد"، أن الإجراء الإداري تَمَثّل في وقف بث البرنامج وإحالة فريق العمل إلى التحقيق، لبيان أسباب المخالفة وعدم عرض العمل قبل بثه تلفزيونيًّا على لجنة الخطاب الديني في الوزارة"؛ لافتة إلى حرص وزارة الإعلام الكويتية على عرض كل البرامج التي تتعلق بالجوانب الدينية على لجنة الخطاب الديني للتأكد من سلامتها من كل الجوانب.

ووفق "روسيا اليوم"، كان عضو مجلس النواب الكويتي، حمد محمد المطر، قد خاطب وزارة الإعلام على حسابه في "تويتر" قائلًا إنه "لا يجوز ما تم عرضه بقناة التلفزيون الثانية من تجسيد لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ فواجب عليك فتح تحقيق بما حصل ومحاسبة المسؤول عن هذا البرنامج؛ ففي قضايا دينية مثل تجسيد الأنبياء، يجب أخذ موافقة الهيئة الشرعية بوزارة الأوقاف".

وعقب ذلك، نشر عضو مجلس النواب الكويتي ردًّا من وزير الإعلام الكويتي نصه: "تم تحويلهم للتحقيق وسوف يتم اتخاذ اللازم وتنبيه الوكيل المساعد بأن أي عمل شرعي يتم تحويله للجنة الخطاب الديني".

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