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الخارجية الأمريكية تدعو المجتمع الدولي إلى معاقبة النظام الإيراني وعزله

نددت بمقتل نحو 1500 شخص خلال قمع الاحتجاجات بأمر خامنئي

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على المجتمع الدولي ضرورة معاقبة النظام الإيراني وعزله، إثر مقتل نحو 1500 شخص خلال قمع الاحتجاجات التي شهدتها إيران، وذلك بعد تقرير أكد أن المرشد الإيراني علي خامنئي، هو من أعطى أوامر بارتكاب هذه المجازر.

وتفصيلاً، نشرت الخارجية الأمريكي تغريدةً على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"على لسان المبعوث الخاص لشؤون إيران براين هوك، قال فيها: إن تقرير رويترز حول المجزرة التي أمر بها خامنئي يؤكد على ضرورة معاقبة الجناة من قبل المجتمع الدولي وعزل النظام المسؤول عن مقتل 1500 مواطن إيراني".

وكانت وكالة رويترز قد أشارت في تقريرها إلى وجود 400 امرأة و17 مراهقاً وبعض أفراد الأمن والشرطة ضمن الضحايا الذين قارب مجموعهم 1500 شخص.

وزارة الخارجية الأمريكية المجتمع الدولي النظام الإيراني المرشد الإيراني علي خامئني

الرئيسية/ أخبار العالم

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الخارجية الأمريكية تدعو المجتمع الدولي إلى معاقبة النظام الإيراني وعزله
سبق

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على المجتمع الدولي ضرورة معاقبة النظام الإيراني وعزله، إثر مقتل نحو 1500 شخص خلال قمع الاحتجاجات التي شهدتها إيران، وذلك بعد تقرير أكد أن المرشد الإيراني علي خامنئي، هو من أعطى أوامر بارتكاب هذه المجازر.

وتفصيلاً، نشرت الخارجية الأمريكي تغريدةً على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"على لسان المبعوث الخاص لشؤون إيران براين هوك، قال فيها: إن تقرير رويترز حول المجزرة التي أمر بها خامنئي يؤكد على ضرورة معاقبة الجناة من قبل المجتمع الدولي وعزل النظام المسؤول عن مقتل 1500 مواطن إيراني".

وكانت وكالة رويترز قد أشارت في تقريرها إلى وجود 400 امرأة و17 مراهقاً وبعض أفراد الأمن والشرطة ضمن الضحايا الذين قارب مجموعهم 1500 شخص.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
01:22 AM

الخارجية الأمريكية تدعو المجتمع الدولي إلى معاقبة النظام الإيراني وعزله

نددت بمقتل نحو 1500 شخص خلال قمع الاحتجاجات بأمر خامنئي

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صحيفة سبق الإلكترونية - واشنطن
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أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على المجتمع الدولي ضرورة معاقبة النظام الإيراني وعزله، إثر مقتل نحو 1500 شخص خلال قمع الاحتجاجات التي شهدتها إيران، وذلك بعد تقرير أكد أن المرشد الإيراني علي خامنئي، هو من أعطى أوامر بارتكاب هذه المجازر.

وتفصيلاً، نشرت الخارجية الأمريكي تغريدةً على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"على لسان المبعوث الخاص لشؤون إيران براين هوك، قال فيها: إن تقرير رويترز حول المجزرة التي أمر بها خامنئي يؤكد على ضرورة معاقبة الجناة من قبل المجتمع الدولي وعزل النظام المسؤول عن مقتل 1500 مواطن إيراني".

وكانت وكالة رويترز قد أشارت في تقريرها إلى وجود 400 امرأة و17 مراهقاً وبعض أفراد الأمن والشرطة ضمن الضحايا الذين قارب مجموعهم 1500 شخص.

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