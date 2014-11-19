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"الصحة": تسجيل 35 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 42 خلال الـ24 ساعة الماضية

في بيان "الصحة" عن حالات كورونا في المملكة اليوم: تسجيل 44 حالة حرجة ووفاة واحدة

نصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 35 حالة مؤكدة، وتعافي 42 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 44 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 549412 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 538505 حالات.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالة واحدة فقط، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8822 حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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في بيان "الصحة" عن حالات كورونا في المملكة اليوم: تسجيل 44 حالة حرجة ووفاة واحدة
سبق

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 35 حالة مؤكدة، وتعافي 42 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 44 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 549412 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 538505 حالات.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالة واحدة فقط، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8822 حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
03:53 PM

في بيان "الصحة" عن حالات كورونا في المملكة اليوم: تسجيل 44 حالة حرجة ووفاة واحدة

نصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,262

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 35 حالة مؤكدة، وتعافي 42 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 44 حالة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 549412 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 538505 حالات.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل حالة واحدة فقط، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8822 حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,642
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,223
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,197
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,246

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