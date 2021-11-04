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غياب "حمد الله" عن تشكيلة المغرب في تصفيات كأس العالم 2022

تواصل غياب عبدالرزاق حمد الله لاعب نادي النصر عن تشكيلة منتخب المغرب في تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

و استدعى وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب 23 لاعباً استعداداً للمباراتين القادمتين للفريق أمام السودان وغينيا في تصفيات القارة الأفريقية.

كما استمر غياب الثنائي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي ونصير مزراوي لاعب أياكس أمستردام الهولندي لأسباب انضباطية بينما غابت أسماء أخرى لأسباب فنية وخططية خاصة في خط الدفاع.

وتأهل المغرب والسنغال إلى الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم قبل الجولتين الخامسة والسادسة لكن مدرب أسود الأطلس قال إنه سيلعب من أجل الفوز أمام السودان في 12 نوفمبر الجاري بالرباط وأمام غينيا بالدار البيضاء بعدها بـ4 أيام.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غياب "حمد الله" عن تشكيلة المغرب في تصفيات كأس العالم 2022
سبق

تواصل غياب عبدالرزاق حمد الله لاعب نادي النصر عن تشكيلة منتخب المغرب في تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

و استدعى وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب 23 لاعباً استعداداً للمباراتين القادمتين للفريق أمام السودان وغينيا في تصفيات القارة الأفريقية.

كما استمر غياب الثنائي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي ونصير مزراوي لاعب أياكس أمستردام الهولندي لأسباب انضباطية بينما غابت أسماء أخرى لأسباب فنية وخططية خاصة في خط الدفاع.

وتأهل المغرب والسنغال إلى الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم قبل الجولتين الخامسة والسادسة لكن مدرب أسود الأطلس قال إنه سيلعب من أجل الفوز أمام السودان في 12 نوفمبر الجاري بالرباط وأمام غينيا بالدار البيضاء بعدها بـ4 أيام.

04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
11:03 PM

غياب "حمد الله" عن تشكيلة المغرب في تصفيات كأس العالم 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تواصل غياب عبدالرزاق حمد الله لاعب نادي النصر عن تشكيلة منتخب المغرب في تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

و استدعى وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب 23 لاعباً استعداداً للمباراتين القادمتين للفريق أمام السودان وغينيا في تصفيات القارة الأفريقية.

كما استمر غياب الثنائي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي ونصير مزراوي لاعب أياكس أمستردام الهولندي لأسباب انضباطية بينما غابت أسماء أخرى لأسباب فنية وخططية خاصة في خط الدفاع.

وتأهل المغرب والسنغال إلى الدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم قبل الجولتين الخامسة والسادسة لكن مدرب أسود الأطلس قال إنه سيلعب من أجل الفوز أمام السودان في 12 نوفمبر الجاري بالرباط وأمام غينيا بالدار البيضاء بعدها بـ4 أيام.

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