النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سليمان الحبيب" تنفّذ دورة تدريبية للمُسعفين على القيادة الآمنة EVOS

التعاون مع الجمعية الأمريكية لفنيي الطوارئ NAEMT.. بواقع 16 ساعة معتمدة

نظمت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، بالتعاون مع الجمعية الوطنية الأمريكية لفنيي طب الطوارئ (NAEMT)، الدورة المتخصصة في مجال التشغيل والقيادة الآمنة لمركبات الإسعاف (EVOS) للفِرَق الطبية بأقسام الطوارئ؛ وذلك بمشاركة مدربين معتمدين قدّموا خلال تلك الفعاليات ورش عمل بواقع 16 ساعة معتمدة دوليًّا من قِبَل لجنة اعتماد التعليم المستمر لمرحلة ما قبل المستشفى (CAPCE). هذا ما أوضحه د.سعد العسيري المدير الطبي لأقسام الطوارئ بالمجموعة.

والذي قال إن تنفيذ هذه الدورة يأتي حرصًا من مجموعة د.سليمان الحبيب على التطوير المستمر لأداء الطواقم الإسعافية والتميز في تقديم الرعاية الصحية، والالتزام بأعلى معايير السلامة أثناء إسعاف المرضى والمصابين وفق الضوابط المعتمدة دوليًّا؛ إذ تَضَمّنت الدورة عددًا من المحاضرات النظرية الافتراضية والتدريبات العملية مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية، وتقديم مهارات القيادة الآمنة لمركبات الإسعاف وأسس الاستجابة لتعزيز سلامة المسعفين والمرضى المصابين، ومرتادي الطريق أثناء الاستجابة للحالات الطارئة، بالإضافة إلى الجوانب القانونية لتشغيل المركبات وصيانتها بشكل دوري.

وأضاف د.العسيري أنه خلال الدورة تم تدريب أكثر من 60 فنيًّا من الجنسين، تحت إشراف مدربين من داخل المملكة وخارجها؛ موضحًا أن الدورة كانت على مرحلتين؛ حيث تَضَمّنت المرحلة الأولى 8 ساعات نظرية تم فيها توفير كل المعلومات المبنية على الأدلة العلمية والدراسات الخاصة بتقليل المخاطر خلال استجابة الفِرَق الطبية للحالات الطارئة ونقل المرضى.

أما المرحلة الثانية فقد كانت للتدريب العملي والميداني واستغرقت 8 ساعات، تم فيها تأهيل الفنيين لإجراء مناورات القيادة الآمنة، والتي تساعد على الحد من حوادث الطرق لسيارات الإسعاف نتيجة استجابتها السريعة لحالات الطوارئ والكوارث؛ وذلك من خلال تدريبهم على 9 محطات واختبارهم في اجتيازها.

كما قال د.سعد العسيري: إن الدورة أجريت بنجاح ولله الحمد، وتم فيها تطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للمدربين والمتدربين لسلامة الجميع؛ مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من الدورة واجتياز المتدرب لاختبارات الشقين النظري والعملي، تم توزيع الشهادات ورخص التأهيل على المتدربين وهي معتمدة من الجمعية الأمريكية لفنيي الطوارئ.

وفي الختام أكد الدكتور العسيري أن تنظيم تلك الدورة يأتي في إطار سلسلة من الأنشطة العلمية التي اعتادت مجموعة د.سليمان الحبيب على تقديمها لمنسوبيها من أجل المساهمة في تطوير الأداء، والاستفادة من أحدث مستجدات الأبحاث الطبية العالمية في تخصصات الطوارئ، وتحديدًا المتعلقة بجودة الرعاية وسلامة المرضى.

مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سليمان الحبيب" تنفّذ دورة تدريبية للمُسعفين على القيادة الآمنة EVOS
سبق

نظمت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، بالتعاون مع الجمعية الوطنية الأمريكية لفنيي طب الطوارئ (NAEMT)، الدورة المتخصصة في مجال التشغيل والقيادة الآمنة لمركبات الإسعاف (EVOS) للفِرَق الطبية بأقسام الطوارئ؛ وذلك بمشاركة مدربين معتمدين قدّموا خلال تلك الفعاليات ورش عمل بواقع 16 ساعة معتمدة دوليًّا من قِبَل لجنة اعتماد التعليم المستمر لمرحلة ما قبل المستشفى (CAPCE). هذا ما أوضحه د.سعد العسيري المدير الطبي لأقسام الطوارئ بالمجموعة.

والذي قال إن تنفيذ هذه الدورة يأتي حرصًا من مجموعة د.سليمان الحبيب على التطوير المستمر لأداء الطواقم الإسعافية والتميز في تقديم الرعاية الصحية، والالتزام بأعلى معايير السلامة أثناء إسعاف المرضى والمصابين وفق الضوابط المعتمدة دوليًّا؛ إذ تَضَمّنت الدورة عددًا من المحاضرات النظرية الافتراضية والتدريبات العملية مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية، وتقديم مهارات القيادة الآمنة لمركبات الإسعاف وأسس الاستجابة لتعزيز سلامة المسعفين والمرضى المصابين، ومرتادي الطريق أثناء الاستجابة للحالات الطارئة، بالإضافة إلى الجوانب القانونية لتشغيل المركبات وصيانتها بشكل دوري.

وأضاف د.العسيري أنه خلال الدورة تم تدريب أكثر من 60 فنيًّا من الجنسين، تحت إشراف مدربين من داخل المملكة وخارجها؛ موضحًا أن الدورة كانت على مرحلتين؛ حيث تَضَمّنت المرحلة الأولى 8 ساعات نظرية تم فيها توفير كل المعلومات المبنية على الأدلة العلمية والدراسات الخاصة بتقليل المخاطر خلال استجابة الفِرَق الطبية للحالات الطارئة ونقل المرضى.

أما المرحلة الثانية فقد كانت للتدريب العملي والميداني واستغرقت 8 ساعات، تم فيها تأهيل الفنيين لإجراء مناورات القيادة الآمنة، والتي تساعد على الحد من حوادث الطرق لسيارات الإسعاف نتيجة استجابتها السريعة لحالات الطوارئ والكوارث؛ وذلك من خلال تدريبهم على 9 محطات واختبارهم في اجتيازها.

كما قال د.سعد العسيري: إن الدورة أجريت بنجاح ولله الحمد، وتم فيها تطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للمدربين والمتدربين لسلامة الجميع؛ مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من الدورة واجتياز المتدرب لاختبارات الشقين النظري والعملي، تم توزيع الشهادات ورخص التأهيل على المتدربين وهي معتمدة من الجمعية الأمريكية لفنيي الطوارئ.

وفي الختام أكد الدكتور العسيري أن تنظيم تلك الدورة يأتي في إطار سلسلة من الأنشطة العلمية التي اعتادت مجموعة د.سليمان الحبيب على تقديمها لمنسوبيها من أجل المساهمة في تطوير الأداء، والاستفادة من أحدث مستجدات الأبحاث الطبية العالمية في تخصصات الطوارئ، وتحديدًا المتعلقة بجودة الرعاية وسلامة المرضى.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
08:40 AM

"سليمان الحبيب" تنفّذ دورة تدريبية للمُسعفين على القيادة الآمنة EVOS

التعاون مع الجمعية الأمريكية لفنيي الطوارئ NAEMT.. بواقع 16 ساعة معتمدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
306

نظمت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، بالتعاون مع الجمعية الوطنية الأمريكية لفنيي طب الطوارئ (NAEMT)، الدورة المتخصصة في مجال التشغيل والقيادة الآمنة لمركبات الإسعاف (EVOS) للفِرَق الطبية بأقسام الطوارئ؛ وذلك بمشاركة مدربين معتمدين قدّموا خلال تلك الفعاليات ورش عمل بواقع 16 ساعة معتمدة دوليًّا من قِبَل لجنة اعتماد التعليم المستمر لمرحلة ما قبل المستشفى (CAPCE). هذا ما أوضحه د.سعد العسيري المدير الطبي لأقسام الطوارئ بالمجموعة.

والذي قال إن تنفيذ هذه الدورة يأتي حرصًا من مجموعة د.سليمان الحبيب على التطوير المستمر لأداء الطواقم الإسعافية والتميز في تقديم الرعاية الصحية، والالتزام بأعلى معايير السلامة أثناء إسعاف المرضى والمصابين وفق الضوابط المعتمدة دوليًّا؛ إذ تَضَمّنت الدورة عددًا من المحاضرات النظرية الافتراضية والتدريبات العملية مع اتخاذ كل الإجراءات الوقائية، وتقديم مهارات القيادة الآمنة لمركبات الإسعاف وأسس الاستجابة لتعزيز سلامة المسعفين والمرضى المصابين، ومرتادي الطريق أثناء الاستجابة للحالات الطارئة، بالإضافة إلى الجوانب القانونية لتشغيل المركبات وصيانتها بشكل دوري.

وأضاف د.العسيري أنه خلال الدورة تم تدريب أكثر من 60 فنيًّا من الجنسين، تحت إشراف مدربين من داخل المملكة وخارجها؛ موضحًا أن الدورة كانت على مرحلتين؛ حيث تَضَمّنت المرحلة الأولى 8 ساعات نظرية تم فيها توفير كل المعلومات المبنية على الأدلة العلمية والدراسات الخاصة بتقليل المخاطر خلال استجابة الفِرَق الطبية للحالات الطارئة ونقل المرضى.

أما المرحلة الثانية فقد كانت للتدريب العملي والميداني واستغرقت 8 ساعات، تم فيها تأهيل الفنيين لإجراء مناورات القيادة الآمنة، والتي تساعد على الحد من حوادث الطرق لسيارات الإسعاف نتيجة استجابتها السريعة لحالات الطوارئ والكوارث؛ وذلك من خلال تدريبهم على 9 محطات واختبارهم في اجتيازها.

كما قال د.سعد العسيري: إن الدورة أجريت بنجاح ولله الحمد، وتم فيها تطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للمدربين والمتدربين لسلامة الجميع؛ مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من الدورة واجتياز المتدرب لاختبارات الشقين النظري والعملي، تم توزيع الشهادات ورخص التأهيل على المتدربين وهي معتمدة من الجمعية الأمريكية لفنيي الطوارئ.

وفي الختام أكد الدكتور العسيري أن تنظيم تلك الدورة يأتي في إطار سلسلة من الأنشطة العلمية التي اعتادت مجموعة د.سليمان الحبيب على تقديمها لمنسوبيها من أجل المساهمة في تطوير الأداء، والاستفادة من أحدث مستجدات الأبحاث الطبية العالمية في تخصصات الطوارئ، وتحديدًا المتعلقة بجودة الرعاية وسلامة المرضى.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,942
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,766
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,201
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,424

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة