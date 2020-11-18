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"عداس": مكة المكرّمة تعيش فترة انتقالية شاملة في عهد خادم الحرمين

رفع المهندس عبد الرحمن بن فاروق عداس؛ الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة، أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة.

وقال "عداس": ندخل عامنا السادس ونحن نعيش في عهد فريد وطموح منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم.

وأضاف: العهد الذي اتسم بالحزم والطموح، عهدٌ يسابق الزمن للوصول إلى أعلى المراتب بين الأوطان، عهد الرؤية الواعدة، عهد التنوع الاقتصادي، عهد الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش.

وتابع عداس: ها نحن ندخل مشارف الذكرى السادسة للبيعة، وبلا شك أن المجال لا يتسع لحصر الإنجازات والنجاحات التي تحققت في ظل قيادة مولاي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ورعاه، كما يسعدني أن أشير إلى مدى الاهتمام المستمر الذي أولاه -حفظه الله- لمدينة مكة المكرّمة وخدمة ضيوفها.

وقال: تعيش مدينة مكة المكرّمة في عهده فترة انتقالية جديدة على مستوياتٍ عدة، تجاوزت البنية التحتية والمشاريع النموذجية إلى استحداث توجه إستراتيجي يهدف لجعل هذه البقعة المباركة مثالاً حياً يُحتذى به في إدارة المدن على الصعيد العالمي، وبأمره الكريم تم إنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة تقوم بمهمة الارتقاء بالخدمات المقدمة في مدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة بما يتناسب مع قدسيتها ومكانتها لسكانها وزوّارها من الحجاج والمعتمرين.

وختم قائلاً: لا يسعني إلا أن أبعث أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة، باسمي ونيابة عن منسوبي الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة نجدّد الولاء والبيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ورعاه.

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة المهندس عبد الرحمن بن فاروق عداس

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"عداس": مكة المكرّمة تعيش فترة انتقالية شاملة في عهد خادم الحرمين
سبق

رفع المهندس عبد الرحمن بن فاروق عداس؛ الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة، أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة.

وقال "عداس": ندخل عامنا السادس ونحن نعيش في عهد فريد وطموح منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم.

وأضاف: العهد الذي اتسم بالحزم والطموح، عهدٌ يسابق الزمن للوصول إلى أعلى المراتب بين الأوطان، عهد الرؤية الواعدة، عهد التنوع الاقتصادي، عهد الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش.

وتابع عداس: ها نحن ندخل مشارف الذكرى السادسة للبيعة، وبلا شك أن المجال لا يتسع لحصر الإنجازات والنجاحات التي تحققت في ظل قيادة مولاي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ورعاه، كما يسعدني أن أشير إلى مدى الاهتمام المستمر الذي أولاه -حفظه الله- لمدينة مكة المكرّمة وخدمة ضيوفها.

وقال: تعيش مدينة مكة المكرّمة في عهده فترة انتقالية جديدة على مستوياتٍ عدة، تجاوزت البنية التحتية والمشاريع النموذجية إلى استحداث توجه إستراتيجي يهدف لجعل هذه البقعة المباركة مثالاً حياً يُحتذى به في إدارة المدن على الصعيد العالمي، وبأمره الكريم تم إنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة تقوم بمهمة الارتقاء بالخدمات المقدمة في مدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة بما يتناسب مع قدسيتها ومكانتها لسكانها وزوّارها من الحجاج والمعتمرين.

وختم قائلاً: لا يسعني إلا أن أبعث أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة، باسمي ونيابة عن منسوبي الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة نجدّد الولاء والبيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ورعاه.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
11:41 AM

"عداس": مكة المكرّمة تعيش فترة انتقالية شاملة في عهد خادم الحرمين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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رفع المهندس عبد الرحمن بن فاروق عداس؛ الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة، أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة.

وقال "عداس": ندخل عامنا السادس ونحن نعيش في عهد فريد وطموح منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم.

وأضاف: العهد الذي اتسم بالحزم والطموح، عهدٌ يسابق الزمن للوصول إلى أعلى المراتب بين الأوطان، عهد الرؤية الواعدة، عهد التنوع الاقتصادي، عهد الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش.

وتابع عداس: ها نحن ندخل مشارف الذكرى السادسة للبيعة، وبلا شك أن المجال لا يتسع لحصر الإنجازات والنجاحات التي تحققت في ظل قيادة مولاي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ورعاه، كما يسعدني أن أشير إلى مدى الاهتمام المستمر الذي أولاه -حفظه الله- لمدينة مكة المكرّمة وخدمة ضيوفها.

وقال: تعيش مدينة مكة المكرّمة في عهده فترة انتقالية جديدة على مستوياتٍ عدة، تجاوزت البنية التحتية والمشاريع النموذجية إلى استحداث توجه إستراتيجي يهدف لجعل هذه البقعة المباركة مثالاً حياً يُحتذى به في إدارة المدن على الصعيد العالمي، وبأمره الكريم تم إنشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة تقوم بمهمة الارتقاء بالخدمات المقدمة في مدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة بما يتناسب مع قدسيتها ومكانتها لسكانها وزوّارها من الحجاج والمعتمرين.

وختم قائلاً: لا يسعني إلا أن أبعث أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السادسة للبيعة، باسمي ونيابة عن منسوبي الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة نجدّد الولاء والبيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ورعاه.

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