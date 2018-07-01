"القحطاني" للدرجة الـ20 في الخطوط السعودية

هنأ منسوبو الخطوط السعودية بالإقليم الجنوبي، مدير مبيعات التذاكر بالإقليم الجنوبي عايض بن هصام جلالة القحطاني، بترقيته إلى الدرجة العشرين.
يذكر أن "القحطاني" من القيادات الناجحة في المؤسسة، ويتمتع بالمهارات الإدارية والأخلاق العالية.
هنأ منسوبو الخطوط السعودية بالإقليم الجنوبي، مدير مبيعات التذاكر بالإقليم الجنوبي عايض بن هصام جلالة القحطاني، بترقيته إلى الدرجة العشرين.
يذكر أن "القحطاني" من القيادات الناجحة في المؤسسة، ويتمتع بالمهارات الإدارية والأخلاق العالية.
هنأ منسوبو الخطوط السعودية بالإقليم الجنوبي، مدير مبيعات التذاكر بالإقليم الجنوبي عايض بن هصام جلالة القحطاني، بترقيته إلى الدرجة العشرين.
يذكر أن "القحطاني" من القيادات الناجحة في المؤسسة، ويتمتع بالمهارات الإدارية والأخلاق العالية.
هنأ منسوبو الخطوط السعودية بالإقليم الجنوبي، مدير مبيعات التذاكر بالإقليم الجنوبي عايض بن هصام جلالة القحطاني، بترقيته إلى الدرجة العشرين.
يذكر أن "القحطاني" من القيادات الناجحة في المؤسسة، ويتمتع بالمهارات الإدارية والأخلاق العالية.