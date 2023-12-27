بعد مرور 14 جولة من الدوري.. جماهير "الاتحاد" تتصدّر الحضور

تصدّرت جماهير نادي الاتحاد الحضور الجماهيري في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ووصل الحضور الجماهيري لعشاق الاتحاد لنحو 250474، فيما جاءت جماهير النادي الأهلي في المركز الثاني بحضور بلغ 109381.

المركز الثالث كان من نصيب الهلال، بحضور (98.434) ألف مشجع، فيما كان المركز الرابع من نصيب النصر، بحضور (61.500) ألف مشجع والخامس للشباب بحضور (40.671) ألف مشجع.

ويتصدّر "الاتحاد" جدول ترتيب المسابقة برصيد 29 نقطة، فيما يأتي "ضمك" ثانياً برصيد 26 نقطة، و"الشباب" ثالثاً قبل مباراته أمام التعاون.