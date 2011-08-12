يحدث الآن.. أمطار الخير والمغفرة تواصل هطولها على منى

أسهمت في تنقية وتلطيف الأجواء في أول أيام التشريق

يشهد مشعر منى الآن أمطار بين المتوسطة والغزيرة، في أول أيام التشريق، أسهمت في تنقية وتلطيف الأجواء.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، نبّهت اليوم أول أيام التشريق، منطقة مكة المكرمة والمشاعر من حالات ماطرة متفاوتة.

ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي للإنذار المبكر، إلى أن مكة المكرمة تشهد أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية، بكل من الجموم والعاصمة المقدسة وعرفات ومزدلفة ومنى؛ بدءًا من الحادية عشرة صباحًا وحتى التاسعة مساء.