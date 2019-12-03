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"تعليم تبوك" ينظّم مهرجانًا بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة

دشن المساعد للشؤون التعليمية (بنين) بتعليم تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، صباح اليوم، فعاليات مهرجان اليوم العالمي للإعاقة ضِمن احتفاء الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة في إدارة التربية الخاصة باليوم العالمي للإعاقة؛ وذلك بمقر متوسطة القادسية، بحضور مدير إدارة التربية الخاصة خالد العطوي ومدير وحدة تطوير المدارس الدكتور سعود العطوي وقائد المدرسة علي العنزي.

وأكد مساعد مدير التعليم في كلمته بمستهل الحفل الخطابي، أن إقامة هذه المناسبة يتزامن مع اليوم العالمي للإعاقة الذي يهدف من خلاله إلى زيادة وعي المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة الذين لديهم إعاقات في الحياة التعليمية والصحية والجسدية والنفسية والاجتماعية؛ لافتًا إلى أن تعليم تبوك يستشعر دوره المجتمعي تجاه هذه الفئة الغالية على قلوبنا، ويتبنى ويدعم مثل هذه الفعاليات التي يعود أثرها بالنفع على المجتمع والوطن الغالي؛ مقدمًا شكره وتقديره لجهود زملائه في التربية الخاصة وفي المعاهد والمدارس؛ لمساهمتهم في إنجاح البرامج والأنشطة المقدمة لهذه الفئة الغالية.

بعد ذلك شَهِد الحضور عددًا من المسابقات الرياضية، كما أبدى الطلاب المُعاقون سعادتهم بمشاركة مساعد مدير التعليم لهم في النشاط الرياضي، ثم تَجَوّل الجميع في الركن المصاحب للفعاليات الذي اشتمل على مشاركات الطلاب ذوي الإعاقة تحت شعار "المستقبل يمكن الوصول إليه". وفي ختام الحفل كرّم مساعد مدير التعليم، الطلابَ المتميزين والمشاركين في برامج التربية الخاصة.

كما احتفت إدارة التربية الخاصة (بنات) بتعليم تبوك باليوم العالمي لذوي الإعاقة على مسرح الإدارات النسائية بحضور المساعدة للشؤون التعليمية (بنات) نجلاء الشامان ومديرة إدارة التربية الخاصة (بنات) أسماء العنزي.

تعليم تبوك اليوم العالمي للإعاقة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم تبوك" ينظّم مهرجانًا بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة
سبق

دشن المساعد للشؤون التعليمية (بنين) بتعليم تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، صباح اليوم، فعاليات مهرجان اليوم العالمي للإعاقة ضِمن احتفاء الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة في إدارة التربية الخاصة باليوم العالمي للإعاقة؛ وذلك بمقر متوسطة القادسية، بحضور مدير إدارة التربية الخاصة خالد العطوي ومدير وحدة تطوير المدارس الدكتور سعود العطوي وقائد المدرسة علي العنزي.

وأكد مساعد مدير التعليم في كلمته بمستهل الحفل الخطابي، أن إقامة هذه المناسبة يتزامن مع اليوم العالمي للإعاقة الذي يهدف من خلاله إلى زيادة وعي المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة الذين لديهم إعاقات في الحياة التعليمية والصحية والجسدية والنفسية والاجتماعية؛ لافتًا إلى أن تعليم تبوك يستشعر دوره المجتمعي تجاه هذه الفئة الغالية على قلوبنا، ويتبنى ويدعم مثل هذه الفعاليات التي يعود أثرها بالنفع على المجتمع والوطن الغالي؛ مقدمًا شكره وتقديره لجهود زملائه في التربية الخاصة وفي المعاهد والمدارس؛ لمساهمتهم في إنجاح البرامج والأنشطة المقدمة لهذه الفئة الغالية.

بعد ذلك شَهِد الحضور عددًا من المسابقات الرياضية، كما أبدى الطلاب المُعاقون سعادتهم بمشاركة مساعد مدير التعليم لهم في النشاط الرياضي، ثم تَجَوّل الجميع في الركن المصاحب للفعاليات الذي اشتمل على مشاركات الطلاب ذوي الإعاقة تحت شعار "المستقبل يمكن الوصول إليه". وفي ختام الحفل كرّم مساعد مدير التعليم، الطلابَ المتميزين والمشاركين في برامج التربية الخاصة.

كما احتفت إدارة التربية الخاصة (بنات) بتعليم تبوك باليوم العالمي لذوي الإعاقة على مسرح الإدارات النسائية بحضور المساعدة للشؤون التعليمية (بنات) نجلاء الشامان ومديرة إدارة التربية الخاصة (بنات) أسماء العنزي.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
12:52 PM

"تعليم تبوك" ينظّم مهرجانًا بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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دشن المساعد للشؤون التعليمية (بنين) بتعليم تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير، صباح اليوم، فعاليات مهرجان اليوم العالمي للإعاقة ضِمن احتفاء الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة في إدارة التربية الخاصة باليوم العالمي للإعاقة؛ وذلك بمقر متوسطة القادسية، بحضور مدير إدارة التربية الخاصة خالد العطوي ومدير وحدة تطوير المدارس الدكتور سعود العطوي وقائد المدرسة علي العنزي.

وأكد مساعد مدير التعليم في كلمته بمستهل الحفل الخطابي، أن إقامة هذه المناسبة يتزامن مع اليوم العالمي للإعاقة الذي يهدف من خلاله إلى زيادة وعي المجتمع بحقوق ذوي الإعاقة الذين لديهم إعاقات في الحياة التعليمية والصحية والجسدية والنفسية والاجتماعية؛ لافتًا إلى أن تعليم تبوك يستشعر دوره المجتمعي تجاه هذه الفئة الغالية على قلوبنا، ويتبنى ويدعم مثل هذه الفعاليات التي يعود أثرها بالنفع على المجتمع والوطن الغالي؛ مقدمًا شكره وتقديره لجهود زملائه في التربية الخاصة وفي المعاهد والمدارس؛ لمساهمتهم في إنجاح البرامج والأنشطة المقدمة لهذه الفئة الغالية.

بعد ذلك شَهِد الحضور عددًا من المسابقات الرياضية، كما أبدى الطلاب المُعاقون سعادتهم بمشاركة مساعد مدير التعليم لهم في النشاط الرياضي، ثم تَجَوّل الجميع في الركن المصاحب للفعاليات الذي اشتمل على مشاركات الطلاب ذوي الإعاقة تحت شعار "المستقبل يمكن الوصول إليه". وفي ختام الحفل كرّم مساعد مدير التعليم، الطلابَ المتميزين والمشاركين في برامج التربية الخاصة.

كما احتفت إدارة التربية الخاصة (بنات) بتعليم تبوك باليوم العالمي لذوي الإعاقة على مسرح الإدارات النسائية بحضور المساعدة للشؤون التعليمية (بنات) نجلاء الشامان ومديرة إدارة التربية الخاصة (بنات) أسماء العنزي.

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