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وزارة الحج تعلن عن قرب إتاحة تصاريح صلاة القيام بالمسجد الحرام

عبر تطبيقي توكلنا واعتمرنا.. مع قرب العشر الأواخر من شهر رمضان

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن قرب إتاحة حجز تصاريح صلاة القيام بالمسجد الحرام.

يأتي ذلك تزامناً ‏مع قرب العشر الأواخر من شهر رمضان؛ مؤكدةً أن تصاريح صلاة القيام في المسجد الحرام من خلال تطبيقي توكلنا واعتمرنا.

وزارة الحج والعمرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الحج تعلن عن قرب إتاحة تصاريح صلاة القيام بالمسجد الحرام
سبق

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن قرب إتاحة حجز تصاريح صلاة القيام بالمسجد الحرام.

يأتي ذلك تزامناً ‏مع قرب العشر الأواخر من شهر رمضان؛ مؤكدةً أن تصاريح صلاة القيام في المسجد الحرام من خلال تطبيقي توكلنا واعتمرنا.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
02:29 PM

وزارة الحج تعلن عن قرب إتاحة تصاريح صلاة القيام بالمسجد الحرام

عبر تطبيقي توكلنا واعتمرنا.. مع قرب العشر الأواخر من شهر رمضان

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
2,662

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن قرب إتاحة حجز تصاريح صلاة القيام بالمسجد الحرام.

يأتي ذلك تزامناً ‏مع قرب العشر الأواخر من شهر رمضان؛ مؤكدةً أن تصاريح صلاة القيام في المسجد الحرام من خلال تطبيقي توكلنا واعتمرنا.

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