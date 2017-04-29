وزارة الحج تعلن عن قرب إتاحة تصاريح صلاة القيام بالمسجد الحرام

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن قرب إتاحة حجز تصاريح صلاة القيام بالمسجد الحرام.
يأتي ذلك تزامناً مع قرب العشر الأواخر من شهر رمضان؛ مؤكدةً أن تصاريح صلاة القيام في المسجد الحرام من خلال تطبيقي توكلنا واعتمرنا.
أعلنت وزارة الحج والعمرة عن قرب إتاحة حجز تصاريح صلاة القيام بالمسجد الحرام.
يأتي ذلك تزامناً مع قرب العشر الأواخر من شهر رمضان؛ مؤكدةً أن تصاريح صلاة القيام في المسجد الحرام من خلال تطبيقي توكلنا واعتمرنا.وزارة الحج والعمرة
أعلنت وزارة الحج والعمرة عن قرب إتاحة حجز تصاريح صلاة القيام بالمسجد الحرام.
يأتي ذلك تزامناً مع قرب العشر الأواخر من شهر رمضان؛ مؤكدةً أن تصاريح صلاة القيام في المسجد الحرام من خلال تطبيقي توكلنا واعتمرنا.
أعلنت وزارة الحج والعمرة عن قرب إتاحة حجز تصاريح صلاة القيام بالمسجد الحرام.
يأتي ذلك تزامناً مع قرب العشر الأواخر من شهر رمضان؛ مؤكدةً أن تصاريح صلاة القيام في المسجد الحرام من خلال تطبيقي توكلنا واعتمرنا.