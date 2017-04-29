يأتي ذلك تزامناً ‏مع قرب العشر الأواخر من شهر رمضان؛ مؤكدةً أن تصاريح صلاة القيام في المسجد الحرام من خلال تطبيقي توكلنا واعتمرنا.

وزارة الحج تعلن عن قرب إتاحة تصاريح صلاة القيام بالمسجد الحرام عبدالرزاق البجالي سبق 2021-04-29 أعلنت وزارة الحج والعمرة عن قرب إتاحة حجز تصاريح صلاة القيام بالمسجد الحرام. يأتي ذلك تزامناً ‏مع قرب العشر الأواخر من شهر رمضان؛ مؤكدةً أن تصاريح صلاة القيام في المسجد الحرام من خلال تطبيقي توكلنا واعتمرنا.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442 02:29 PM

وزارة الحج تعلن عن قرب إتاحة تصاريح صلاة القيام بالمسجد الحرام عبر تطبيقي توكلنا واعتمرنا.. مع قرب العشر الأواخر من شهر رمضان





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أعلنت وزارة الحج والعمرة عن قرب إتاحة حجز تصاريح صلاة القيام بالمسجد الحرام.

يأتي ذلك تزامناً ‏مع قرب العشر الأواخر من شهر رمضان؛ مؤكدةً أن تصاريح صلاة القيام في المسجد الحرام من خلال تطبيقي توكلنا واعتمرنا.