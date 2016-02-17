الاتفاق يواصل تحضيراته لمواجهة الطائي .. السبت المقبل

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيسي مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحضيراً لمواجهة ضيفه الطائي السبت المقبل.



وكان التدريب الذي قاده المدرب الصربي فلادان قد تركز على الجانب التكتيكي، فبعد الإحماء أدى اللاعبون تمارين لياقية، ثم تدريب الاستحواذ من خلال 3 مجموعات، بعد ذلك قسم فلادان الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية والتي سينتهجها في مباراة الطائي، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.



يذكر بأن الاتفاق يستعد لمواجهة الطائي ضمن منافسات جولة يوم التأسيس، الـ21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



ويأتي الاتفاق في المركز الـ 12 برصيد 20 نقطة، في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.