النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الاتفاق يواصل تحضيراته لمواجهة الطائي .. السبت المقبل

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيسي مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحضيراً لمواجهة ضيفه الطائي السبت المقبل.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الصربي فلادان قد تركز على الجانب التكتيكي، فبعد الإحماء أدى اللاعبون تمارين لياقية، ثم تدريب الاستحواذ من خلال 3 مجموعات، بعد ذلك قسم فلادان الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية والتي سينتهجها في مباراة الطائي، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

يذكر بأن الاتفاق يستعد لمواجهة الطائي ضمن منافسات جولة يوم التأسيس، الـ21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأتي الاتفاق في المركز الـ 12 برصيد 20 نقطة، في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتفاق الطائي الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الاتفاق يواصل تحضيراته لمواجهة الطائي .. السبت المقبل
سبق

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيسي مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحضيراً لمواجهة ضيفه الطائي السبت المقبل.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الصربي فلادان قد تركز على الجانب التكتيكي، فبعد الإحماء أدى اللاعبون تمارين لياقية، ثم تدريب الاستحواذ من خلال 3 مجموعات، بعد ذلك قسم فلادان الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية والتي سينتهجها في مباراة الطائي، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

يذكر بأن الاتفاق يستعد لمواجهة الطائي ضمن منافسات جولة يوم التأسيس، الـ21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأتي الاتفاق في المركز الـ 12 برصيد 20 نقطة، في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
10:05 PM

الاتفاق يواصل تحضيراته لمواجهة الطائي .. السبت المقبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
0
35

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيسي مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحضيراً لمواجهة ضيفه الطائي السبت المقبل.

وكان التدريب الذي قاده المدرب الصربي فلادان قد تركز على الجانب التكتيكي، فبعد الإحماء أدى اللاعبون تمارين لياقية، ثم تدريب الاستحواذ من خلال 3 مجموعات، بعد ذلك قسم فلادان الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية والتي سينتهجها في مباراة الطائي، قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

يذكر بأن الاتفاق يستعد لمواجهة الطائي ضمن منافسات جولة يوم التأسيس، الـ21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأتي الاتفاق في المركز الـ 12 برصيد 20 نقطة، في ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,121
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,531
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,192
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,152

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة