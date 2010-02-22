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"الرائد" يستعيد نغمة الفوز بثلاثية بمرمى "أبها"

نجح فريق الرائد في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في الجولات الثلاثة الماضية، بتغلبه خارج قواعده على مضيفه "أبها" بثلاثية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، لحساب منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذا الفوز رفع "الرائد" رصيده إلى 22 نقطة بالمركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد فريق "أبها" عند 24 نقطة بالمركز الحادي عشر.

افتتح المغربي محمد فوزير أهداف المباراة عند الدقيقة 13، قبل أن يضيف مواطنه كريم البركاوي هدفين متتالين بالدقائق (20-26).

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الرائد" يستعيد نغمة الفوز بثلاثية بمرمى "أبها"
سبق

نجح فريق الرائد في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في الجولات الثلاثة الماضية، بتغلبه خارج قواعده على مضيفه "أبها" بثلاثية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، لحساب منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذا الفوز رفع "الرائد" رصيده إلى 22 نقطة بالمركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد فريق "أبها" عند 24 نقطة بالمركز الحادي عشر.

افتتح المغربي محمد فوزير أهداف المباراة عند الدقيقة 13، قبل أن يضيف مواطنه كريم البركاوي هدفين متتالين بالدقائق (20-26).

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
06:22 PM

"الرائد" يستعيد نغمة الفوز بثلاثية بمرمى "أبها"

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محمد السيّد - الرياض
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نجح فريق الرائد في استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه في الجولات الثلاثة الماضية، بتغلبه خارج قواعده على مضيفه "أبها" بثلاثية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي أقيم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، لحساب منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

بهذا الفوز رفع "الرائد" رصيده إلى 22 نقطة بالمركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد فريق "أبها" عند 24 نقطة بالمركز الحادي عشر.

افتتح المغربي محمد فوزير أهداف المباراة عند الدقيقة 13، قبل أن يضيف مواطنه كريم البركاوي هدفين متتالين بالدقائق (20-26).

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