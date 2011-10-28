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فرنسا تسجِّل33417 إصابة جديدة بكورونا و292 وفاة

"الصحة الفرنسية": وجود 2448 بؤرة لتفشي الفيروس

سجَّلت فرنسا 292 وفاة و33417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 35541 حالة.

وتفصيلاً، كشفت بيانات الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 1,198,695 حالة، مشيرة إلى وجود 2448 بؤرة لتفشي الفيروس قيد الفحص والدراسة.

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فرنسا تسجِّل33417 إصابة جديدة بكورونا و292 وفاة
سبق

سجَّلت فرنسا 292 وفاة و33417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 35541 حالة.

وتفصيلاً، كشفت بيانات الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 1,198,695 حالة، مشيرة إلى وجود 2448 بؤرة لتفشي الفيروس قيد الفحص والدراسة.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
01:04 AM

فرنسا تسجِّل33417 إصابة جديدة بكورونا و292 وفاة

"الصحة الفرنسية": وجود 2448 بؤرة لتفشي الفيروس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
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سجَّلت فرنسا 292 وفاة و33417 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 35541 حالة.

وتفصيلاً، كشفت بيانات الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا أن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 1,198,695 حالة، مشيرة إلى وجود 2448 بؤرة لتفشي الفيروس قيد الفحص والدراسة.

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