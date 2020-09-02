النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 898 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 718 خلال الـ24 ساعة الماضية

"حرس الحدود" يستلم قيادة قوة الواجب المختلطة (152) من البحرية الأردنية

تتولى تعزيز الأمن البحري بالخليج العربي من خلال دوريات لمكافحة الإرهاب والقرصنة

استلم حرس الحدود السعودي مهام قيادة قوة الواجب المختلطة (CTF 152) للمرة الأولى من القوات البحرية الأردنية وتقوم قوة الواجب بمهمة تعزيز الأمن البحري في الخليج العربي من خلال تنفيذ دوريات لمكافحة الإرهاب والقرصنة والسطو المسلح، ومكافحة الجرائم البحرية، والتصدي لتهريب المواد الممنوعة، بالإضافة إلى قيامها بأعمال البحث والإنقاذ عند أي حدث في منطقة عملياتها.

يذكر أن قوة الواجب المختلطة (CTF 152) قوات متعددة الجنسيات، يجري استلام مهامها بالتناوب بين الدول المشاركة وقد سبق استلام قيادة قوة الواجب المختلطة (CTF 152) من قبل كل من المملكة العربية السعودية والكويت والأردن والبحرين والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا.

وقامت عدد من الدول بالمشاركة من خلال تعيين سفن وطائرات وموظفين لقوة الواجب ومنها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"حرس الحدود" يستلم قيادة قوة الواجب المختلطة (152) من البحرية الأردنية
سبق

استلم حرس الحدود السعودي مهام قيادة قوة الواجب المختلطة (CTF 152) للمرة الأولى من القوات البحرية الأردنية وتقوم قوة الواجب بمهمة تعزيز الأمن البحري في الخليج العربي من خلال تنفيذ دوريات لمكافحة الإرهاب والقرصنة والسطو المسلح، ومكافحة الجرائم البحرية، والتصدي لتهريب المواد الممنوعة، بالإضافة إلى قيامها بأعمال البحث والإنقاذ عند أي حدث في منطقة عملياتها.

يذكر أن قوة الواجب المختلطة (CTF 152) قوات متعددة الجنسيات، يجري استلام مهامها بالتناوب بين الدول المشاركة وقد سبق استلام قيادة قوة الواجب المختلطة (CTF 152) من قبل كل من المملكة العربية السعودية والكويت والأردن والبحرين والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا.

وقامت عدد من الدول بالمشاركة من خلال تعيين سفن وطائرات وموظفين لقوة الواجب ومنها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
12:07 AM

"حرس الحدود" يستلم قيادة قوة الواجب المختلطة (152) من البحرية الأردنية

تتولى تعزيز الأمن البحري بالخليج العربي من خلال دوريات لمكافحة الإرهاب والقرصنة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
341

استلم حرس الحدود السعودي مهام قيادة قوة الواجب المختلطة (CTF 152) للمرة الأولى من القوات البحرية الأردنية وتقوم قوة الواجب بمهمة تعزيز الأمن البحري في الخليج العربي من خلال تنفيذ دوريات لمكافحة الإرهاب والقرصنة والسطو المسلح، ومكافحة الجرائم البحرية، والتصدي لتهريب المواد الممنوعة، بالإضافة إلى قيامها بأعمال البحث والإنقاذ عند أي حدث في منطقة عملياتها.

يذكر أن قوة الواجب المختلطة (CTF 152) قوات متعددة الجنسيات، يجري استلام مهامها بالتناوب بين الدول المشاركة وقد سبق استلام قيادة قوة الواجب المختلطة (CTF 152) من قبل كل من المملكة العربية السعودية والكويت والأردن والبحرين والإمارات العربية المتحدة وإيطاليا.

وقامت عدد من الدول بالمشاركة من خلال تعيين سفن وطائرات وموظفين لقوة الواجب ومنها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,412
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,627
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,963
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,150

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

الموارد البشرية و"وظيفتك دكانك"..!

عبدالغني الشيخ
"ناس ما عندها ذوق"..!

"ناس ما عندها ذوق"..!

أحمد عجب
باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

باب ما جاء في "تمكین المرأة" بين الواقع والمفهوم

ابتسام منصور القحطاني
وبدأ العام الدراسي الجديد!!

وبدأ العام الدراسي الجديد!!

غسان محمد عسيلان
التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

التعليم الإلكتروني وجامعات المستقبل

حامد الشراري
هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة