النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدني جازان: حريق مستودع سوق صبيا الداخلي بسبب التمديدات الكهربائية

"الغامدي": الحادث لم ينتج منه أية إصابات أو وفيات ولله الحمد

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بجازان أن السبب الرئيس وراء الحريق الذي نشب أمس بأحد المستودعات بسوق صبيا الداخلي كان تماسًّا كهربائيًّا في التمديدات الكهربائية للمستودع.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أنه وردنا بلاغ مساء أمس السبت عن حريق بمستودع بالسوق الداخلي بمحافظة صبيا، وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في مستودع بسكويت بمساحة 10*15 م٢، وتمت السيطرة على الحريق واحتوائه من قِبل الفرق قبل انتشاره.

وبيّن أن الحريق كان بسبب تماس كهربائي في التمديدات الكهربائية للمستودع.

وأشار "الغامدي" إلى أن الحادث لم ينتج منه أية إصابات أو وفيات ولله الحمد.

الدفاع المدني صبيا جازان مدني جازان سوق صبيا الداخلي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مدني جازان: حريق مستودع سوق صبيا الداخلي بسبب التمديدات الكهربائية
سبق

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بجازان أن السبب الرئيس وراء الحريق الذي نشب أمس بأحد المستودعات بسوق صبيا الداخلي كان تماسًّا كهربائيًّا في التمديدات الكهربائية للمستودع.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أنه وردنا بلاغ مساء أمس السبت عن حريق بمستودع بالسوق الداخلي بمحافظة صبيا، وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في مستودع بسكويت بمساحة 10*15 م٢، وتمت السيطرة على الحريق واحتوائه من قِبل الفرق قبل انتشاره.

وبيّن أن الحريق كان بسبب تماس كهربائي في التمديدات الكهربائية للمستودع.

وأشار "الغامدي" إلى أن الحادث لم ينتج منه أية إصابات أو وفيات ولله الحمد.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
12:38 AM

مدني جازان: حريق مستودع سوق صبيا الداخلي بسبب التمديدات الكهربائية

"الغامدي": الحادث لم ينتج منه أية إصابات أو وفيات ولله الحمد

A A A
فهد كاملي - جازان
1
813

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني بجازان أن السبب الرئيس وراء الحريق الذي نشب أمس بأحد المستودعات بسوق صبيا الداخلي كان تماسًّا كهربائيًّا في التمديدات الكهربائية للمستودع.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أنه وردنا بلاغ مساء أمس السبت عن حريق بمستودع بالسوق الداخلي بمحافظة صبيا، وعند الوصول للموقع اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في مستودع بسكويت بمساحة 10*15 م٢، وتمت السيطرة على الحريق واحتوائه من قِبل الفرق قبل انتشاره.

وبيّن أن الحريق كان بسبب تماس كهربائي في التمديدات الكهربائية للمستودع.

وأشار "الغامدي" إلى أن الحادث لم ينتج منه أية إصابات أو وفيات ولله الحمد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,198
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,360
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,738
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,387

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة