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كأس الملك: الوحدة وأبها والمجزل يتأهلون لدور ال32

تأهلت فرق الوحدة وأبها والمجزل إلى دور ال32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تغلبهم على فرق الشرق والقيصومة وطويق في الدور ال64 من البطولة.

ففي الخرج، نجح الوحدة في عبور مضيفه الشرق بنتيجة 2-1 بعد مباراة صعبة كادت أن تمتد لأشواط إضافية.

تقدم الوحدة بهدف في الدقيقة 78 عن طريق تسديدة من قودين.

وفي الدقيقة 86 عادل أحمد بوسعيد النتيجة للشرق.

وعند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع نجح الوحدة في تسجيل هدف الفوز عبر ركلة جزاء نفذها يوسف نياكيتي.

وفي حفر الباطن تجاوز أبها مضيفه القيصومة بنتيجة 2-1 ، حيث استطاع أبها إنهاء الشوط الأول لمصلحته بهدفين نظيفين، حملا توقيع صالح آل عباس واندرياتسيما في الدقيقتين 14 و 32.

وفي الدقيقة 78 نجح القيصومة في تقليص الفارق عن طريق فهد الشمري.

وفي المجمعة، تغلب المجزل على ضيفه طويق بثلاثة أهداف لهدف.

سجل للمجزل أسامة الزبيدي، وثامر العلي "هدفين" في الدقائق 9 و56 و 84، فيما سجل لطويق محمد المطيري في الدقيقة السابعة.

كأس الملك الوحدة أبها المجزل

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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كأس الملك: الوحدة وأبها والمجزل يتأهلون لدور ال32
سبق

تأهلت فرق الوحدة وأبها والمجزل إلى دور ال32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تغلبهم على فرق الشرق والقيصومة وطويق في الدور ال64 من البطولة.

ففي الخرج، نجح الوحدة في عبور مضيفه الشرق بنتيجة 2-1 بعد مباراة صعبة كادت أن تمتد لأشواط إضافية.

تقدم الوحدة بهدف في الدقيقة 78 عن طريق تسديدة من قودين.

وفي الدقيقة 86 عادل أحمد بوسعيد النتيجة للشرق.

وعند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع نجح الوحدة في تسجيل هدف الفوز عبر ركلة جزاء نفذها يوسف نياكيتي.

وفي حفر الباطن تجاوز أبها مضيفه القيصومة بنتيجة 2-1 ، حيث استطاع أبها إنهاء الشوط الأول لمصلحته بهدفين نظيفين، حملا توقيع صالح آل عباس واندرياتسيما في الدقيقتين 14 و 32.

وفي الدقيقة 78 نجح القيصومة في تقليص الفارق عن طريق فهد الشمري.

وفي المجمعة، تغلب المجزل على ضيفه طويق بثلاثة أهداف لهدف.

سجل للمجزل أسامة الزبيدي، وثامر العلي "هدفين" في الدقائق 9 و56 و 84، فيما سجل لطويق محمد المطيري في الدقيقة السابعة.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
06:27 PM

كأس الملك: الوحدة وأبها والمجزل يتأهلون لدور ال32

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهلت فرق الوحدة وأبها والمجزل إلى دور ال32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تغلبهم على فرق الشرق والقيصومة وطويق في الدور ال64 من البطولة.

ففي الخرج، نجح الوحدة في عبور مضيفه الشرق بنتيجة 2-1 بعد مباراة صعبة كادت أن تمتد لأشواط إضافية.

تقدم الوحدة بهدف في الدقيقة 78 عن طريق تسديدة من قودين.

وفي الدقيقة 86 عادل أحمد بوسعيد النتيجة للشرق.

وعند الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع نجح الوحدة في تسجيل هدف الفوز عبر ركلة جزاء نفذها يوسف نياكيتي.

وفي حفر الباطن تجاوز أبها مضيفه القيصومة بنتيجة 2-1 ، حيث استطاع أبها إنهاء الشوط الأول لمصلحته بهدفين نظيفين، حملا توقيع صالح آل عباس واندرياتسيما في الدقيقتين 14 و 32.

وفي الدقيقة 78 نجح القيصومة في تقليص الفارق عن طريق فهد الشمري.

وفي المجمعة، تغلب المجزل على ضيفه طويق بثلاثة أهداف لهدف.

سجل للمجزل أسامة الزبيدي، وثامر العلي "هدفين" في الدقائق 9 و56 و 84، فيما سجل لطويق محمد المطيري في الدقيقة السابعة.

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