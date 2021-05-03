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خبير روسي.. هذه المهن ستختفي في السنوات العشر المقبلة

دعا أصحابها إلى التفكير فيما يمكنهم فعله إذا حلت الأجهزة محلهم

توقّع نائب رئيس جامعة الشؤون المالية التابعة للحكومة الروسية، ألكسندر سافونوف؛ اختفاء عددٍ من المهن المعروفة الآن في السنوات العشر المقبلة.

ووفقاً للخبير المختص في الشؤون المالية والإدارية فإن، عدداً من المهن في مجال النقل، مثل سائق الحافلة، أو سائق مترو الأنفاق، في خطر، وقد يتم الاستغناء عنها.

وقال سافونوف؛ وفق "روسيا اليوم"، إن عديداً من البلدان تختبر حالياً أنظمة السائق الآلي، مشيراً إلى أن ذلك ليس مرتبطاً بتطوير "العقول" في السيارات فحسب، بل إنه أيضاً نظام تحديد المواقع الذي يتفاعل مع الاتصالات المتنقلة.

وأضاف، أنه بات من الممكن الاستفادة من النظام الآلي، فمن دون تدخّل العامل البشري يستطيع القطار أداء مهامه.

ودعا سائقي القطارات الكهربائية والترامواي والحافلات، إلى التفكير فيما يمكنهم فعله، إذا حلت الأجهزة الإلكترونية محلهم.

واستشهد سافونوف؛ بأن طاقم طائرة النقل الجوي كان يتكون من 5 أشخاص، ومع التطور التكنولوجي بات شخصان فقط يكفيان لأداء المهمة نفسها، مضيفاً أنه من المتوقع أن يصبح شخصٌ واحدٌ كافياً لقيادة الطائرة.

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خبير روسي.. هذه المهن ستختفي في السنوات العشر المقبلة
سبق

توقّع نائب رئيس جامعة الشؤون المالية التابعة للحكومة الروسية، ألكسندر سافونوف؛ اختفاء عددٍ من المهن المعروفة الآن في السنوات العشر المقبلة.

ووفقاً للخبير المختص في الشؤون المالية والإدارية فإن، عدداً من المهن في مجال النقل، مثل سائق الحافلة، أو سائق مترو الأنفاق، في خطر، وقد يتم الاستغناء عنها.

وقال سافونوف؛ وفق "روسيا اليوم"، إن عديداً من البلدان تختبر حالياً أنظمة السائق الآلي، مشيراً إلى أن ذلك ليس مرتبطاً بتطوير "العقول" في السيارات فحسب، بل إنه أيضاً نظام تحديد المواقع الذي يتفاعل مع الاتصالات المتنقلة.

وأضاف، أنه بات من الممكن الاستفادة من النظام الآلي، فمن دون تدخّل العامل البشري يستطيع القطار أداء مهامه.

ودعا سائقي القطارات الكهربائية والترامواي والحافلات، إلى التفكير فيما يمكنهم فعله، إذا حلت الأجهزة الإلكترونية محلهم.

واستشهد سافونوف؛ بأن طاقم طائرة النقل الجوي كان يتكون من 5 أشخاص، ومع التطور التكنولوجي بات شخصان فقط يكفيان لأداء المهمة نفسها، مضيفاً أنه من المتوقع أن يصبح شخصٌ واحدٌ كافياً لقيادة الطائرة.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
01:36 PM

خبير روسي.. هذه المهن ستختفي في السنوات العشر المقبلة

دعا أصحابها إلى التفكير فيما يمكنهم فعله إذا حلت الأجهزة محلهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع نائب رئيس جامعة الشؤون المالية التابعة للحكومة الروسية، ألكسندر سافونوف؛ اختفاء عددٍ من المهن المعروفة الآن في السنوات العشر المقبلة.

ووفقاً للخبير المختص في الشؤون المالية والإدارية فإن، عدداً من المهن في مجال النقل، مثل سائق الحافلة، أو سائق مترو الأنفاق، في خطر، وقد يتم الاستغناء عنها.

وقال سافونوف؛ وفق "روسيا اليوم"، إن عديداً من البلدان تختبر حالياً أنظمة السائق الآلي، مشيراً إلى أن ذلك ليس مرتبطاً بتطوير "العقول" في السيارات فحسب، بل إنه أيضاً نظام تحديد المواقع الذي يتفاعل مع الاتصالات المتنقلة.

وأضاف، أنه بات من الممكن الاستفادة من النظام الآلي، فمن دون تدخّل العامل البشري يستطيع القطار أداء مهامه.

ودعا سائقي القطارات الكهربائية والترامواي والحافلات، إلى التفكير فيما يمكنهم فعله، إذا حلت الأجهزة الإلكترونية محلهم.

واستشهد سافونوف؛ بأن طاقم طائرة النقل الجوي كان يتكون من 5 أشخاص، ومع التطور التكنولوجي بات شخصان فقط يكفيان لأداء المهمة نفسها، مضيفاً أنه من المتوقع أن يصبح شخصٌ واحدٌ كافياً لقيادة الطائرة.

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