الرياض.. إغلاق 118 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال 24 ساعة

نفّذ مراقبو الأمانة 5,058 جولة رقابية شملت مختلف الأنشطة التجارية

أغلقت أمانة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، 118 منشأة تجارية لمخالفتها الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن جولاتها الرقابية المكثفة انطلاقاً من حرصها على سلامة السكّان.

وتفصيلاً، نفّذ مراقبو الأمانة 5,058 جولة رقابية شملت مختلف الأنشطة التجارية خلال الـ24 ساعة الماضية، ورصدوا خلالها 661 مخالفة، تمثلت في التجمعات المتجاوزة للأعداد المسموح بها سواءً للزبائن أو العاملين، وعدم استخدام مقياس كشف الحرارة، والتهاون في ارتداء الكمامات، وغياب التجهيزات الوقائية اللازمة، وعدم وضع الإرشادات.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية اليومية، وتطبيقها للعقوبات النظامية على كافة المنشآت التجارية المخالفة للضوابط والاشتراطات الصحية، مشددة على ضرورة الالتزام بالتوجيهات من قبل الجميع.

وتأتي الجولات الرقابية متكاملة مع مباشرة الأمانة لبلاغات السكّان الواردة على هاتف 940، مثمنة دورهم البارز ومشاركتهم في حماية المجتمع من خلال التبليغ عن المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية.

