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ولي العهد: مصلحتي رضا المواطنين وأهدف لرفع دخلهم.. وسنخفِّض ضريبة القيمة المضافة خلال 5 سنوات

مفهوم خاطئ يصححه "ولي العهد".. هل ستستغني السعودية عن النفط نهائيًّا؟

قال إنه سيتم العمل على زيادة الإنتاج النفطي عند الحاجة مستقبلاً

تصوير - بندر الجلعود: أكد سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، خلال اللقاء الخاص الذي يُبثُّ على التلفزيون السعودي ومجموعة من شبكات التلفزة العربية أن هناك مفهومًا خاطئًا لدى الكثير حول استغناء السعودية عن النفط نهائيًّا، مبينًا أن الجهود المبذولة تستهدف الاستفادة من كل الفرص المتاحة في المملكة، النفطية وغير النفطية.

وقال سموه خلال رده على أحد أسئلة الزميل عبدالله المديفر: "إنه سيتم العمل على زيادة الإنتاج النفطي عند الحاجة مستقبلاً نظرًا إلى أن كثيرًا من المنتجين ستنخفض إنتاجيتهم خلال عشر إلى عشرين سنة مقبلة".

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الرؤية السعودية 2030

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مفهوم خاطئ يصححه "ولي العهد".. هل ستستغني السعودية عن النفط نهائيًّا؟
سبق

تصوير - بندر الجلعود: أكد سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، خلال اللقاء الخاص الذي يُبثُّ على التلفزيون السعودي ومجموعة من شبكات التلفزة العربية أن هناك مفهومًا خاطئًا لدى الكثير حول استغناء السعودية عن النفط نهائيًّا، مبينًا أن الجهود المبذولة تستهدف الاستفادة من كل الفرص المتاحة في المملكة، النفطية وغير النفطية.

وقال سموه خلال رده على أحد أسئلة الزميل عبدالله المديفر: "إنه سيتم العمل على زيادة الإنتاج النفطي عند الحاجة مستقبلاً نظرًا إلى أن كثيرًا من المنتجين ستنخفض إنتاجيتهم خلال عشر إلى عشرين سنة مقبلة".

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
11:43 PM
اخر تعديل
28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
02:47 AM

مفهوم خاطئ يصححه "ولي العهد".. هل ستستغني السعودية عن النفط نهائيًّا؟

قال إنه سيتم العمل على زيادة الإنتاج النفطي عند الحاجة مستقبلاً

A A A
محمد المواسي - الرياض
2
8,871

تصوير - بندر الجلعود: أكد سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، خلال اللقاء الخاص الذي يُبثُّ على التلفزيون السعودي ومجموعة من شبكات التلفزة العربية أن هناك مفهومًا خاطئًا لدى الكثير حول استغناء السعودية عن النفط نهائيًّا، مبينًا أن الجهود المبذولة تستهدف الاستفادة من كل الفرص المتاحة في المملكة، النفطية وغير النفطية.

وقال سموه خلال رده على أحد أسئلة الزميل عبدالله المديفر: "إنه سيتم العمل على زيادة الإنتاج النفطي عند الحاجة مستقبلاً نظرًا إلى أن كثيرًا من المنتجين ستنخفض إنتاجيتهم خلال عشر إلى عشرين سنة مقبلة".

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