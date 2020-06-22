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مصر: هذه هي إجراءاتنا لو فشل مجلس الأمن في إيقاف إثيوبيا

أكدت إصرارها على إمكانية التوصل لاتفاق بشرط توافر حسن النية

كشفت الخارجية المصرية الاثنين، أنه إذا لم ينجح مجلس الأمن في إيقاف إثيوبيا عن بدء ملء سد النهضة قبل التفاوض؛ فإن مصر ستكون "صريحة وواضحة في الإجراء الذي ستتخذه".

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في حديث لوكالة "أسوشيتد برس": مصر مُصِرة على أنه يمكن التوصل إلى اتفاق؛ ولكن بشرط أن يتم التفاوض بحسن نية.

وأضاف: إذا لم ينجح مجلس الأمن في إيقاف مساعي إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة قبل التفاوض والتوصل لقواعد للملء والتشغيل؛ سنجد أنفسنا في موقف يتعين التعامل معه، وستكون مصر صريحة وواضحة للغاية في الإجراء الذي ستتخذه.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت الجمعة الماضي أنها ستبدأ في ملء خزان السد في يوليو المقبل، بعد فشل الجولة الأخيرة من المحادثات مع مصر والسودان الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق يحكم كيفية ملء السد وتشغيله.

مصر إثيوبيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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مصر: هذه هي إجراءاتنا لو فشل مجلس الأمن في إيقاف إثيوبيا
سبق

كشفت الخارجية المصرية الاثنين، أنه إذا لم ينجح مجلس الأمن في إيقاف إثيوبيا عن بدء ملء سد النهضة قبل التفاوض؛ فإن مصر ستكون "صريحة وواضحة في الإجراء الذي ستتخذه".

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في حديث لوكالة "أسوشيتد برس": مصر مُصِرة على أنه يمكن التوصل إلى اتفاق؛ ولكن بشرط أن يتم التفاوض بحسن نية.

وأضاف: إذا لم ينجح مجلس الأمن في إيقاف مساعي إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة قبل التفاوض والتوصل لقواعد للملء والتشغيل؛ سنجد أنفسنا في موقف يتعين التعامل معه، وستكون مصر صريحة وواضحة للغاية في الإجراء الذي ستتخذه.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت الجمعة الماضي أنها ستبدأ في ملء خزان السد في يوليو المقبل، بعد فشل الجولة الأخيرة من المحادثات مع مصر والسودان الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق يحكم كيفية ملء السد وتشغيله.

22 يونيو 2020 - 1 ذو القعدة 1441
01:46 PM

مصر: هذه هي إجراءاتنا لو فشل مجلس الأمن في إيقاف إثيوبيا

أكدت إصرارها على إمكانية التوصل لاتفاق بشرط توافر حسن النية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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16,506

كشفت الخارجية المصرية الاثنين، أنه إذا لم ينجح مجلس الأمن في إيقاف إثيوبيا عن بدء ملء سد النهضة قبل التفاوض؛ فإن مصر ستكون "صريحة وواضحة في الإجراء الذي ستتخذه".

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في حديث لوكالة "أسوشيتد برس": مصر مُصِرة على أنه يمكن التوصل إلى اتفاق؛ ولكن بشرط أن يتم التفاوض بحسن نية.

وأضاف: إذا لم ينجح مجلس الأمن في إيقاف مساعي إثيوبيا لبدء ملء سد النهضة قبل التفاوض والتوصل لقواعد للملء والتشغيل؛ سنجد أنفسنا في موقف يتعين التعامل معه، وستكون مصر صريحة وواضحة للغاية في الإجراء الذي ستتخذه.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت الجمعة الماضي أنها ستبدأ في ملء خزان السد في يوليو المقبل، بعد فشل الجولة الأخيرة من المحادثات مع مصر والسودان الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق يحكم كيفية ملء السد وتشغيله.

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