وأوضح رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أن مركز لقاحات فيروس كورونا بكلية العلوم والآداب بشرورة يُعد ثالث مراكز اللقاحات بجامعة نجران بعد مركزَي المستشفى الجامعي ومركز عيادات أعضاء هيئة التدريس بالمدينة الجامعية، مُشيراً إلى أن مراكز لقاحات فيروس كورونا بالجامعة شهدت إقبال عدد كبير من الراغبين في الحصول على الجرعات، حيث قُدمت لهم الخدمات الصحية اللازمة في ذلك.

بدأ مركز لقاحات فيروس كورونا بكلية العلوم والآداب، التابعة لجامعة نجران بمحافظة شرورة أمس، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك بمقر الكلية.

نجران.. مركز لقاحات كورونا بكلية العلوم بشرورة يستقبل المستفيدين وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-03-24 بدأ مركز لقاحات فيروس كورونا بكلية العلوم والآداب، التابعة لجامعة نجران بمحافظة شرورة أمس، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك بمقر الكلية. وأوضح رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أن مركز لقاحات فيروس كورونا بكلية العلوم والآداب بشرورة يُعد ثالث مراكز اللقاحات بجامعة نجران بعد مركزَي المستشفى الجامعي ومركز عيادات أعضاء هيئة التدريس بالمدينة الجامعية، مُشيراً إلى أن مراكز لقاحات فيروس كورونا بالجامعة شهدت إقبال عدد كبير من الراغبين في الحصول على الجرعات، حيث قُدمت لهم الخدمات الصحية اللازمة في ذلك.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442 11:05 AM

نجران.. مركز لقاحات كورونا بكلية العلوم بشرورة يستقبل المستفيدين الثالث في الجامعة بعد مركزَي المستشفى الجامعي وعيادات أعضاء هيئة التدريس





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بدأ مركز لقاحات فيروس كورونا بكلية العلوم والآداب، التابعة لجامعة نجران بمحافظة شرورة أمس، حملة تطعيم ضد فيروس كورونا، وذلك بمقر الكلية.

وأوضح رئيس جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، أن مركز لقاحات فيروس كورونا بكلية العلوم والآداب بشرورة يُعد ثالث مراكز اللقاحات بجامعة نجران بعد مركزَي المستشفى الجامعي ومركز عيادات أعضاء هيئة التدريس بالمدينة الجامعية، مُشيراً إلى أن مراكز لقاحات فيروس كورونا بالجامعة شهدت إقبال عدد كبير من الراغبين في الحصول على الجرعات، حيث قُدمت لهم الخدمات الصحية اللازمة في ذلك.