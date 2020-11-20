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"الجهني": حالة ماطرة "كاسر" الشام يعود للقطاع الغربي بعد انقطاع لأكثر من عام

قال: من المتوقع أن تستقبل المنطقة عدة حالات ممطرة متتابعة خلال الأسبوعين المقبلين

كشف الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة؛ زياد الجهني لـ"سبق"، بأنه عند النظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية، والتي تركّز على منطقة الشرق الأوسط بما فيها السعودية، فإنه من المتوقع بداية حالة عدم الاستقرار من صباح يوم غد الجمعة.

وأوضح أن الحالة تستمر حتى منتصف نهار السبت لمدة ٣٦ ساعة تقريباً، وتكون أمطارها ما بين متوسطة وغزيرة، وتتركز قوتها على الساحل الغربي من أملج وحتى شمال جدة، مروراً بينبع ورابغ وثول، وتمتد نواحي الجوف وحائل وحفر الباطن، إن شاء الله.

وأضاف "الجهني" أنه بعد قراءة النماذج المناخية التحليلية عالية الدقة من المتوقع أن تكون ذروة الحالة الممطرة -بمشيئة الله- من ساعات صباح الجمعة، وتكون السحب كاسرة للجنوب، بعد خروجها من البحر الأحمر مصحوبة بنشاط للرياح السطحية.

وأردف "الجهني" بأنه من المتوقع أن تستقبل المنطقة عدة حالات ممطرة متتابعة -بمشيئة الله- خلال الأسبوعين المقبلين مع دخول فصل الشتاء والبرد فعلياً.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجهني": حالة ماطرة "كاسر" الشام يعود للقطاع الغربي بعد انقطاع لأكثر من عام
سبق

كشف الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة؛ زياد الجهني لـ"سبق"، بأنه عند النظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية، والتي تركّز على منطقة الشرق الأوسط بما فيها السعودية، فإنه من المتوقع بداية حالة عدم الاستقرار من صباح يوم غد الجمعة.

وأوضح أن الحالة تستمر حتى منتصف نهار السبت لمدة ٣٦ ساعة تقريباً، وتكون أمطارها ما بين متوسطة وغزيرة، وتتركز قوتها على الساحل الغربي من أملج وحتى شمال جدة، مروراً بينبع ورابغ وثول، وتمتد نواحي الجوف وحائل وحفر الباطن، إن شاء الله.

وأضاف "الجهني" أنه بعد قراءة النماذج المناخية التحليلية عالية الدقة من المتوقع أن تكون ذروة الحالة الممطرة -بمشيئة الله- من ساعات صباح الجمعة، وتكون السحب كاسرة للجنوب، بعد خروجها من البحر الأحمر مصحوبة بنشاط للرياح السطحية.

وأردف "الجهني" بأنه من المتوقع أن تستقبل المنطقة عدة حالات ممطرة متتابعة -بمشيئة الله- خلال الأسبوعين المقبلين مع دخول فصل الشتاء والبرد فعلياً.

20 نوفمبر 2020 - 5 ربيع الآخر 1442
01:51 AM

"الجهني": حالة ماطرة "كاسر" الشام يعود للقطاع الغربي بعد انقطاع لأكثر من عام

قال: من المتوقع أن تستقبل المنطقة عدة حالات ممطرة متتابعة خلال الأسبوعين المقبلين

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
2,023

كشف الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة؛ زياد الجهني لـ"سبق"، بأنه عند النظر إلى آخر البيانات المناخية العالمية، والتي تركّز على منطقة الشرق الأوسط بما فيها السعودية، فإنه من المتوقع بداية حالة عدم الاستقرار من صباح يوم غد الجمعة.

وأوضح أن الحالة تستمر حتى منتصف نهار السبت لمدة ٣٦ ساعة تقريباً، وتكون أمطارها ما بين متوسطة وغزيرة، وتتركز قوتها على الساحل الغربي من أملج وحتى شمال جدة، مروراً بينبع ورابغ وثول، وتمتد نواحي الجوف وحائل وحفر الباطن، إن شاء الله.

وأضاف "الجهني" أنه بعد قراءة النماذج المناخية التحليلية عالية الدقة من المتوقع أن تكون ذروة الحالة الممطرة -بمشيئة الله- من ساعات صباح الجمعة، وتكون السحب كاسرة للجنوب، بعد خروجها من البحر الأحمر مصحوبة بنشاط للرياح السطحية.

وأردف "الجهني" بأنه من المتوقع أن تستقبل المنطقة عدة حالات ممطرة متتابعة -بمشيئة الله- خلال الأسبوعين المقبلين مع دخول فصل الشتاء والبرد فعلياً.

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